«Легче могут заболеть какими-то инфекциями». Стоит ли переплачивать за породистого кота?

Елена поддалась на просьбы дочери взять питомца. Кота выбирали недолго, у бабушки дома окотилась кошка – так пушистый комочек по кличке Боня обрел семью.

Елена Атрахимович:

За все время, которое Боня живет с нами, мы поняли, что она ничем не хуже, чем породистый котенок. Она игривая, домашняя, хорошая, разговорчивая. Ребенок, моя Маша, очень любит с ней играть.

Мария Атрахимович:

Она очень любит играть. Когда я прихожу из садика, она мурлыкает.

А вот для Татьяны порода имеет большое значение. Любовь к бенгальским котам переросла в разведение животных. Игривый питомец дивного окраса хорошо поддается дрессировке и идеален для семей, в которых есть дети. Ведь такой активный любимец попросту не устанет от бесконечных игр. Татьяна Колеватова, владелица питомника бенгальских кошек:

Каждой породе присущи определенные качества: длина, цвет шерсти, отсутствие шерсти. Каждая порода имеет определенные черты характера, определенные инстинкты, что определяют породные данные. Кому-то нравятся более активные котики, кому-то – более спокойные. Исходя из этого, можно подобрать себе определенную породу.

Этот представитель семейства кошачьих покорит ваше сердце навсегда, но обойдется в копеечку. Кормить такую привереду нужно только специальным кормом. Дворовые коты, напротив, в еде неприхотливы, они с удовольствием разделят ваш рацион.

И все же породистый друг имеет определенные гарантии. Животное уже будет приученным к лотку, когтеточке и общению с человеком. Кроме того, красавец с документами более предсказуем. Его повадки не станут для вас сюрпризом. Татьяна Колеватова:

Познакомившись с породой близко, я поняла, что я хочу иметь дело именно с этой породой на профессиональном уровне. Не просто взять кошечку или котика, получать котят и продавать, а именно заниматься разведением на профессиональном уровне, изучая генетику, фелинологию и различные окрасы, также генетические, фенотипические предрасположенности именно в этой породе.

Прежде чем завести питомца, стоит определиться, для чего он вам нужен. Если не интересуетесь дальнейшим разведением породы и участием в выставках, отдавать баснословные суммы за четвероногих, возможно, и не стоит. Можно взять животное из приюта или забрать уличного потеряшку домой. В любом случае питомца стоит показать ветеринару. Владимир Ласица, врач-ветеринар:

Уличные часто более устойчивы, например, к каким-то определенным местным инфекциям, чем породистые, потому что естественный отбор об этом позаботился. Породистые легче могут заболеть какими-то инфекциями, которые присущи для данной местности. Это касается инфекционных и паразитарных болезней.