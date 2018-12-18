Песец гуляет с овчаркой, лиса ест с руки. Как волонтёры спасают диких животных

В «Сирине» находят приют десятки больных и раненых диких животных и птиц.

Мария влилась в ряды волонтёров пару месяцев назад. Выпускница биофака ходит с хищниками к ветеринару, делает рентген при переломах, если нужно, прививает от бешенства. Всё, чтобы вернуть зверей в лес.

К самостоятельному полёту готовятся ушастые совы. Птенцов случайно нашли в винограднике. Правда, далеко не все в состоянии вернуться на волю, поэтому становятся «постояльцами» центра.

Мария Осипчик, волонтёр:

Ещё одного птенца нашли на стадионе в Чижовке. Его принесли в потрёпанном состоянии, возможно, его покусали собаки. Кузю мы уже выпускать не будем, потому что остались проблемы с крылом, он не может летать на дальние расстояния.

Завоевать доверие хищника непросто. Каждый раз перед прогулкой Полдень показывает свое «я», а потом становится ещё нежнее и пушистее. Песца выкупили на местной звероферме и отпускать во взрослую жизнь не планируют. Северный зверёк не найдет себя в нашем климате. А в «Сирине» у него появились даже друзья.

Игорь Дайнеко, волонтёр:

Песец гуляет с нашей овчаркой Лирой. У центра есть проблема, в первую очередь, связана с регулярностью обслуживания животных. Самое важное – это просто внимание.

Виктория Наумович:

Мы привезли, во-первых, поесть: овощи, фрукты, творог, яйца, сухари, а, во-вторых, такое, чтобы что-то подстилать, полотенца. В детях хочется воспитывать доброту, поддержку.

Сейчас в «Сирине» более 40 подопечных. Часть – на передержках у волонтёров, часть – в деревне Пианино Дзержинского района. Экстренные звонки поступают каждый день со всех уголков Беларуси. Но спасти всех невозможно, поэтому хозяйка центра Ирина Трояновская консультирует по телефону.

Люди частенько приносят птенцов и зайчат. Последних трогать нельзя! Мама всегда где-то рядом и обязательно накормит.

Совершенно другая история – пострадавшие. Этот лебедь с раздробленной лапой пережил операцию, а сейчас мужественно переносит уколы и лечится от бронхита. Команда «Сирина» верит, что он воспарит над Минским морем. Елена Камейша, волонтёр:

В этом году ястреб выпускался, 16 врановых зимовало, разлетелись. В этом году была феноменальная лисичка. Она, как этот лебедь, ни разу на меня не кинулась, даже с руки сразу же стала кушать.

Мария Осипчик:

В процессе дичания – животное должно само научиться добывать пищу, для птиц – способность к полёту. Меню у хищников также приближено к естественному – мыши и птенцы. На всё это нужны деньги. С этой целью в «Сирине» проводят платные экскурсии на выходных. Мария Осипчик:

Нам очень нужна квалифицированная помощь, особенно от орнитологов, ветеринаров, которые хорошо разбираются именно в диких животных.