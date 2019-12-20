«Они хорошо знают свои имена и слово «кашка». Как ухаживать за домашней крысой

Символом 2020 года является Серебряная Крыса. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заводчик крыс – Марина Мисюра. Расскажите о своих питомцах. Марина Мисюра, заводчик крыс:

Они очень интересные, на самом деле, очень активные, очень человеко-ориентированные и очень любопытные. Они сейчас тут будут с удовольствием бегать.

Как за ними ухаживать? Что нужно знать, если кто-то захочет завести такого питомца? Марина Мисюра:

На самом деле, это животное достаточно сложное, как бы не казалось, что крыса маленькая, но ничего подобного. Крысы животные очень активные, очень любознательные, им нужна большая площадь, большая клетка, им нужен обязательно выгул. Причем во время этого выгула они будут портить вещи и везде лезть. Вы выгуливаете их на улице? Марина Мисюра:

Ни в коем случае, не на улице, иначе там она может случайно потеряться и погибнуть.

Продаются ли специальные ошейники для крыс? Марина Мисюра:

Теоретически продаются в зоомагазинах, но практически крыса из этой шлейки выворачивается и стоит ей испугаться, она куда-нибудь рванет, вы ее потом не найдете и не поймаете. Реагируют ли они как-то на голос хозяина? Марина Мисюра:

Реагируют. Свои имена они знают, причем не только собственные, а всякие такие подзывалки типа «крысы-крысы». Они прекрасно знают, когда их зовут. Они хорошо знают слово «кашка». Сейчас им не до этого, они не дома и им все интересно.

Сколько живет крыса? Марина Мисюра:

Крыса живет 2,5-3 года. Три – это уже очень хороший срок жизни, обычно 2,5. Они стареют, к старости они начинают болеть и их надо лечить. Цены на лечение у ветеринаров на крыс точно такие же, как и на собак. Так что содержание крысы ничуть не дешевле собаки. Есть ли какие-то преимущества того, чтобы завести крысу для своего ребенка? Марина Мисюра:

Не скажу. Крысы – это животные не для ребенка. Крыса – маленькое и хрупкое животное, которое ребенок может случайно повредить, уронить, придавить, наступить – это очень рискованно.