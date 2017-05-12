Прямой эфир

Национальный охотничий брэнд: какой он – наш белорусский гончак?

12 мая 2017 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этим кареглазым ребятам не терпится вырваться на свободу, чтобы загнать в ловушку дикого зверя. С виду добрые и милые, а на самом деле неутомимые и боевые охотники. Обладают прекрасным чутьём и  сообразительностью. Такой он, наш белорусский гончак, единственная национальная порода собак .

Зайца гоняет не более двух кругов, ????косулю, лисицу и кабана – два-три километра. Поэтому контакт с хозяином гончак никогда не теряет и на звук охотничьего рога возвращается быстро.

Собака обитала на землях  Беларуси ещё с 15 века и называлась  литовский и польский огар или гончая с чёрной спиной. Веками с ней ходили на охоту, но позже порода была вывезена из страны. И только в 2004 году группа энтузиастов стала возрождать национальный охотничий бренд.

Владимир изучил историю породы и нашёл доказательство того, что гончак исконно наш, национальный охотник. С тех пор началось племенное разведение белорусского гончака, который славится ещё и своим лаем.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные # Дмитрий Лавренчук # Владимир Лазаренко

Другие новости рубрики

Все новости
Аккуратная собака и вежливый кот: как воспитать идеального питомца?
06 апреля 2017 09:36

Аккуратная собака и вежливый кот: как воспитать идеального питомца?

Салоны красоты для животных: что такое груминг и как стать гламурным питомцем?
10 марта 2017 11:12

Салоны красоты для животных: что такое груминг и как стать гламурным питомцем?

Животные-синоптики: чем обусловлена чувствительность к природным процессам?
21 февраля 2017 11:37

Животные-синоптики: чем обусловлена чувствительность к природным процессам?