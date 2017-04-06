Аккуратная собака и вежливый кот: как воспитать идеального питомца?

Порой кажется, что это не мы воспитываем своих питомцев, а они нас. Братья наши меньшие часто любят показать свой характер, проказничать, а иногда и вовсе ведут себя агрессивно по отношению к хозяину. Встает вопрос, что делать в таких случаях? Ответ напрашивается сам собой – грамотно перевоспитывать!

У Анастасии дома живут два лабрадора и один кот, который явно не доволен таким соседством. Животные часто устраивают в квартире погром, грызут мебель, царапают обои…

Если питомцы пристрастились царапать мебель, можно развести в воде красный перец и измазать им деревянные ножки. Такое острое на вкус «лакомство» явно не придется никому по вкусу. Ваши мохнатые домочадцы привыкли разворачивать вазоны и грызть растения? Выход прост! Положите в горшок кожуру лимона или нарезанный чеснок. Это отпугнет любопытных гостей.

Часто хозяевам приходится сталкиваться с тем, что их питомец справляет нужду не там, где нужно. В таком случае попробуйте обработать место, которое так полюбило животное, дезинфицирующим средством, а затем тщательно обрызгайте его водой с добавлением уксуса, сока лимона, грейпфрута или лука.

Ваш питомец не может устоять, чтобы не погрызть новые туфли или ботинки? Накапайте в обувь пару капель эфирного масла с запахом цитруса. Животные его не любят. А если любимый котик привык лазить по столу, застелите его поверхность фольгой или пленкой. Это явно не понравится вашему четырехлапому другу.

Если поведение животного корректировать сложно, лучше обратиться к специалисту. Чем раньше заняться воспитанием своего питомца, тем меньше неприятных последствий будет в будущем.