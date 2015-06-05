«На меня нападает моя кошка»: агрессивный питомец 3 часа не пускал в дом хозяев

Новости США. Чтобы попасть в собственный дом жителю американского штата Коннектикут пришлось вызывать спасателей.

«Я не могу попасть домой, на меня нападает моя кошка», – сообщил мужчина диспетчеру службы 911.

Как только хозяин квартиры ступил на крыльцо дома, кошка буквально вцепилась в ногу.

Мухаммед Локман:

Проблема в том, что моя кошка становится слишком агрессивной. Я был в доме, и она атаковала меня. Поэтому мы с женой вышли, и теперь мы не можем попасть внутрь уже три-четыре часа.

Как пишет CBS, накануне кошка родила котенка, и до утра она вела себя нормально. Оператор службы спасения пообещала отправить на место происшествия полицию. В итоге семья смогла попасть в собственный дом.

Специалисты посоветовали им некоторое время не тревожить любимицу и держаться от нее подальше.

В службе контроля за бездомными животными города Стэнфорд, которая часто имеет дело с напуганными и агрессивными особями, отмечают, что даже самый спокойный домашний питомец может напасть на хозяина. Как правило, это не происходит без причины. Кошка, которая не давала хозяевам зайти домой, вероятно, волновалась за своего новорожденного котенка и пыталась его защитить.