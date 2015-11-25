«Мы воспитывали его, как будто он был нашим сыном...» – семья не могла иметь детей и забрала домой медведя

Новости Шотландии. Мэгги Робин рассказывает в своей новой книге, как она и её муж Энди, не имея возможности иметь детей, посвятили свою жизнь самому известному медведю Шотландии. Мэгги Робин до сих пор хранит горсть пушистого меха медведя гризли, которого она растила, как сына. Шерсть, упакованная в коробочку в форме медведя, стала для их семьи последним напоминанием о Геркулесе, который умер 15 лет назад, пишет Daily Record. Запах животного уже выветрился, но воспоминания о самых необычных 25 годах жизни с медведем, никогда не исчезнут.

Геркулес был самой настоящей мировой знаменитостью! Он снялся в рекламных роликах для Kleenex и пива Hofmeister, появился в фильме про Джеймса Бонда и даже посетил поместье Королевы в Сандрингеме. К слову, в 1980 году во время съёмок рекламы для Kleenex он сумел сбежать со съёмочной площадки, его искали на протяжении 24 дней. 64-летняя Мэгги живёт вместе с 79-летним Энди и их псом Робби в Оштерардере, графство Пертшир. Она владеет бутиком под названием Bear Necessities, стены которого оклеены обоями с медведями и фотографиями Геркулеса. Геркулес официально открыл его 20 лет назад. Сейчас Мэгги также пишет книги для детей, с медвежонком Геркулесом в главной роли, и стихи.

Геркулес очень сильно повлиял на жизнь этой семьи и продолжает делать это по сей день. Мэгги Робин:

25 лет – это большой срок. Он был как ребёнок, который никогда не вырастет.

Я сожалею, что у меня нет детей, потому что я их очень люблю. У меня много племянников и племянниц. Было бы очень здорово иметь такое счастье в своей жизни. Жаль, что не получилось.

Когда мы приняли решение взять к себе Геркулеса, он был огромным медведем, ростом в 2,5 метра. Нельзя было не уважать его размеры. Я всегда хотела, чтобы у меня были дети. Но у меня тогда был Геркулес. С появлением детей всё стало бы гораздо сложнее.

Я задумывалась о детях, но понимала, что тогда было не лучшее время для детей. Я очень любила Геркулеса, а он любил меня, мы веселились вместе. Ещё у меня были заботы по уходу за лошадьми, так что я всё время была занята.

Возможно, я ошиблась, воспитывая Геркулеса, а не собственных детей. Но, кто знает, может, не будь в моей жизни Геркулеса, детей у меня тоже не было бы.

Геркулес умер в 2000 году по естественным причинам. Эта потеря была для её семьи очень драматичной, даже их с Энди брак был под угрозой разрыва. Мэгги Робин:

Геркулес был для Энди целым миром. Я очень любила Герка, но у меня также был мой бизнес, я заботилась о моих лошадях и встречалась с подругами. У меня были и другие интересы. А Энди ушёл в себя с головой. Это было очень тяжёлое время для нас. Иногда я задумывалась, а сможем ли мы через это пройти?

Он сказал: «Я не могу жить без моего большого медведя». Я думаю, ему совсем не понравилось, когда я сказала, что заводить нового медведя – не самая лучшая идея.

Герк был огромной частью нашей жизни, я не смогу снова через это пройти. Я уже немолодая женщина и не могу сказать: «Мне нужно домой, покормить моего гризли».

Мы правильно сделали, что не завели ещё одного медведя. Я думаю, сейчас Энди это понимает. Время лечит.

В честь Геркулеса на одном из Шотландских островов была создана лесная тропа и установлена статуя. Переезжая, Мэгги и Энди решили перезахоронить Герка возле статуи, там же в июле был установлен памятный камень.

Сегодня, вспоминая свою жизнь с Геркулесом, Мэгги признаёт, что если бы он жил сейчас, у него была бы совсем другая жизнь: без походов в бары, театры и отдыха в отелях. Мэгги Робин:

Сегодня мы бы не смогли избежать неприятностей, просто выйдя на улицу. Условия безопасности коренным образом изменились.

Я не смогла бы сказать сегодня: «Вставай, Геркулес, пойдём, купим тебе мороженого», а потом спокойно стоять возле магазина с мороженым, собирая вокруг толпу людей. Он жил в подходящее для него время. Мэгги считает, что медведь не выжил бы, если бы в 1976 году она и Энди не выкупили его из парка дикой природы за $75 и не забрали домой. Мэгги Робин:

Там было очень много маленьких медвежат, он мог и не выжить.

Он совсем не был похож на дикого зверя из естественной среды обитания. Он родился в парке дикой природы, мы взяли его совсем крохой. С нами он жил вольной, весёлой и счастливой жизнью. Он очень любил резвиться в поле, есть спагетти и пить кофе с ложечкой сахара. Он был привередой.

Мэгги говорит, что он никогда бы никому не навредил. Мэгги Робин:

Если бы недалеко прогуливался жареный барашек, возможно, он бы за ним и поохотился. Если бы вы даже покормили его невкусным ужином, он бы просто его выбросил. Он редко отказывался от мяса. Мэгги сообщила, что она и Энди так любят животных, что им казалось совершенно нормальным завести дома медведя. Мэгги Робин:

Это превратилось во что-то гораздо большее, чем связь хозяев и их питомца, мы воспитывали Геркулеса, как сына.

Герк соответствовал представлениям людей о плюшевом медвежонке. Вокруг него царила аура доброты и спокойствия. Вместе с нами он сидел у камина или смотрел телевизор наверху.

Это как воспитывать детей: вы хотите воспитать их порядочными людьми, а мы хотели воспитать Герка порядочным медведем гризли.

Герк побывал в лучших отелях Лондона, лучших театрах и барах. Его воспринимали просто как большого человека в медвежьей шкуре.