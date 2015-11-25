Миллионер из Китая потратил все свое состояние на приют для собак

Сподвигла мужчину на это личная драма. У Ван Яня, управляющего металлургическим бизнесом в городе Чанчунь, три года назад исчезла собака, сообщает The Metro .

Тем самым он спас 2 тысячи бродячих собак от смерти.

Новости Китая. Миллионер из Китая потратил все свое состояние на строительство приюта для бездомных животных.

Ван Янь:

Я искал везде, но все безрезультатно. Даже на скотобойню пошел...

Ван не нашел свою собаку, однако ужасные кровавые сцены скотобойни поразили его до глубины души – он решил построить приют для бездомных животных.

Ван выкупил скотобойню и начал обустраивать приют для животных в здании заброшенного сталелитейного завода.

С тех пор Ван влез в большие долги, чтобы обеспечить животных едой и медицинской помощью.

Ван Янь:

Я не принимаю денежных пожертвований. Я лишь надеюсь, что добрые люди помогут едой и медикаментами для животных.

Приют стал домом более чем для тысячи собак, многих из которых уже забрали новые хозяева, а в настоящий момент в приюте находится еще 200 животных.