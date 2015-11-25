Миллионер из Китая потратил все свое состояние на приют для собак

Новости Китая. Миллионер из Китая потратил все свое состояние на строительство приюта для бездомных животных.
Тем самым он спас 2 тысячи бродячих собак от смерти.
Сподвигла мужчину на это личная драма. У Ван Яня, управляющего металлургическим бизнесом в городе Чанчунь, три года назад исчезла собака, сообщает The Metro.
Ван Янь:
Я искал везде, но все безрезультатно. Даже на скотобойню пошел...
Ван не нашел свою собаку, однако ужасные кровавые сцены скотобойни поразили его до глубины души – он решил построить приют для бездомных животных.
Ван выкупил скотобойню и начал обустраивать приют для животных в здании заброшенного сталелитейного завода.
С тех пор Ван влез в большие долги, чтобы обеспечить животных едой и медицинской помощью.
Ван Янь:
Я не принимаю денежных пожертвований. Я лишь надеюсь, что добрые люди помогут едой и медикаментами для животных.
Приют стал домом более чем для тысячи собак, многих из которых уже забрали новые хозяева, а в настоящий момент в приюте находится еще 200 животных.
Бездомные собаки – это одна из главных проблем китайских городов. Как правило, их убивают на скотобойнях, а мясо продают на местных рынках.
Перевод: Лилия Соломенкова