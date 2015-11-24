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Фотофакт: крыса забралась на спящего в метро американца и сделала селфи

24 ноября 2015 11:53
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Новости США. Необычный случай в американской подземке. В метро Нью-Йорка крыса забралась на спящего мужчину и сфотографировала себя на его телефон.

Американец ждал поезда на станции Президент-стрит и заметил на платформе спящего человека. Тот сидел прямо на полу, и в какой-то момент на него заползла крыса. Грызун, судя по всему, искал еду, но нашел смартфон.

Фотофакт: крыса забралась на спящего в метро американца и сделала селфи-1

Мужчина резко проснулся, спохватился, сбил с себя грызуна и в страхе отбежал подальше.

Отметим, некоторым животным все же удавалось запечатлеть самих себя с помощью фотокамер.  

Минувшим летом, например, на индонезийском острове Бали длиннохвостая макака отобрала у британской туристки камеру и сделала на нее селфи. Любопытно, что камера привлекла обезьяну куда больше, нежели бананы, которые путешественница приготовила для кормления животных. Не постеснялась макака внести коррективы и в образ хозяйки гаджета прежде, чем сделать совместное селфи. Видео здесь

# Фотофакт # Животные # Селфи

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