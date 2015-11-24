Фотофакт: крыса забралась на спящего в метро американца и сделала селфи

Новости США. Необычный случай в американской подземке. В метро Нью-Йорка крыса забралась на спящего мужчину и сфотографировала себя на его телефон.

Американец ждал поезда на станции Президент-стрит и заметил на платформе спящего человека. Тот сидел прямо на полу, и в какой-то момент на него заползла крыса. Грызун, судя по всему, искал еду, но нашел смартфон.