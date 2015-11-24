Фотофакт: крыса забралась на спящего в метро американца и сделала селфи

Новости США. Необычный случай в американской подземке. В метро Нью-Йорка крыса забралась на спящего мужчину и сфотографировала себя на его телефон.
Американец ждал поезда на станции Президент-стрит и заметил на платформе спящего человека. Тот сидел прямо на полу, и в какой-то момент на него заползла крыса. Грызун, судя по всему, искал еду, но нашел смартфон.
Мужчина резко проснулся, спохватился, сбил с себя грызуна и в страхе отбежал подальше.
Отметим, некоторым животным все же удавалось запечатлеть самих себя с помощью фотокамер.
Минувшим летом, например, на индонезийском острове Бали длиннохвостая макака отобрала у британской туристки камеру и сделала на нее селфи. Любопытно, что камера привлекла обезьяну куда больше, нежели бананы, которые путешественница приготовила для кормления животных. Не постеснялась макака внести коррективы и в образ хозяйки гаджета прежде, чем сделать совместное селфи. Видео здесь.