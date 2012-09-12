Минчанин, отрезавший живой собаке голову, получил в наказание 15 суток

Новости Беларуси. Административный арест 15 суток — такое решение 12 сентября вынес суд Заводского района Минска в отношении молодого человека, который 4 месяца назад отрезал голову своей собаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Белянова, председатель общественного объединения защиты животных:

Из имеющихся возможностей мы результатами суда довольны. По ходатайству «Эгиды» был наложен административный арест на 15 суток. Большего наказания все-таки нет. Может, если бы кто-то просто ударил собаку, это было бы и наказанием. Но на сегодняшний день речь идет о жесточайшем, целенаправленном, намеренном, спланированном убийстве собаки.

Добермана по кличке Эйс молодой человек взял из приемника для бездомных животных. Пёс был элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа.

О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять - домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой.

Случай для Беларуси беспрецедентный. Несколько месяцев защитники животных собирали улики, опрашивали соседей, обращались в милицию. Обезглавленное тело собаки, без которого суд вряд ли бы состоялся, тоже нашли волонтеры. На 10 день после убийства.

Уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в Беларуси пока нет. Максимальное наказание — штраф 30 базовых величин или административный арест. До суда такие случаи доходят крайне редко.

Юлия Малютина, юрист:

Хотели мы привлечь к уголовной статье. В Уголовном кодексе Республики Беларусь на сегодняшний день это Статья 339 - «Хулиганство». Однако по ряду определенных обстоятельств и отсутствию состава преступления было возможным привлечь парня только по статье 15.45 - «Жестокое обращение с животными» Кодекса РБ об административных правонарушениях.

Наверное, безнаказанность развязывает руки. Центр проблем законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси поддерживает инициативу защитников животных - ужесточить закон вплоть до уголовной ответственности. Такое наказание существует в России, Украине, Казахстане, Австрии, Испании, Италии, Франции и десятке других стран. Например, в Латвии за жестокое обращение с животными виновный может получить срок до 4 лет лишения свободы. В прошлом году в прокуратуре Санкт-Петербурга занимались делом фаната «Зенита», который отрезал головы щенкам и выкладывал фото и видео в интернете.