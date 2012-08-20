Гостиница для собак под Минском: владельцы счастливы, соседи негодуют

Новости Беларуси. В Минском районе соседи недовольны — рядом с их домами открыли гостиницу для животных. Такой сервис для Беларуси пока в диковинку. Опыт у зарубежных бизнесменов переняли всего несколько лет назад, но услуга уже пользуется популярностью. Отель для собак во дворе собственного дома организовала сертифицированный инструктор-дрессировщик Алеся Полуян, которая уже 7 лет в бизнесе. В её собачьем доме одновременно может останавливаться 20 собак. Но обычно 10-15.

Алеся Полуян, хозяйка зоогостиницы:

У собак обязательно должен быть ветпаспорт со всеми прививками за этот год. Ели прививок нет, то мы принять их, к сожалению, не можем.

Лабрадор Дёня здесь обитает уже 10 месяцев. В семье, где он жил раньше - пополнение, потому брат меньший был вынужден почти на два года сменить адрес обитания.

Алеся Полуян:

Собаки живут здесь, как в социуме, как в лагере пионерском: играют, общаются. Даже когда хозяин приезжает, так иногда заиграются, что не хотят к нему идти.

Ричард, пока все гуляют, сидит в одиночке. У него период адаптации. Заселился пес только вчера.

Алеся Полуян:

Собак много, новые скучают, поэтому они могут и поскуливать, и гавкать, звать хозяина. Шумные бываю по-началу, но потом успокаиваются.

А вот ближайших соседей такое собачье многоголосие особо не радует.

Алеся Полуян:

Последнее время они стали активно недовольны. Но мы все нормы соблюдаем.

Односельчане вступили в переписку с разными инстанциями. И они естественно нагрянули. Все - от налоговой до санстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Максимчиков, председатель Новодворского сельского совета:

От соседей получены устное и письменное заявления. Они сообщают о том, что вольеры не соответствуют архитектурным нормам. Документы были отправлены в соответствующие органы. Выезжали на место. В письме пишут, что запахи, лай, но когда мы приезжали и осматривали, ничего не обнаружили. На момент проверки, в принципе, были удовлетворены. Но соседей не удовлетворяет.

Выдали предписание снести вольеры и построить новые. Отнести, насколько положено, потому что сейчас они вплотную примыкают к забору.