Кошки все видят в черно-белом цвете. Какой он, мир глазами животных?

Известный факт, что собаки обладают потрясающим нюхом, а вот со зрением им повезло меньше. Ни красного, ни зеленого, ни оранжевого цветов для них не существует. Более ли менее отчетливо они видят лишь синий и фиолетовый цвета, а также способны различить до сорока оттенков серого цвета.

Кошачье зрение улавливает еще меньше цветов. Можете не пытаться увлечь котенка яркой игрушкой - он все равно этого не оценит. Зато все животные из семейства кошачьих отлично видят в темноте, почти также как и при дневном свете. Зрачки этих животных обладают способностью сильно расширяться, приспосабливаясь к любому освещению. Еще один занятный факт: лучше всего кошки видят объекты, которые находятся на расстоянии от двух до шести метров. Приближаясь к кошке, вы становитесь для нее все более размытым. Зрение в данном случае проигрывает осязанию и обонянию.

Лошади, зебры и другие похожие животные имеют периферийное зрение. Глаза у них расположены по бокам, а это значит, что они видят картинку с разных сторон. Это позволяет им вовремя сориентироваться в случае опасности. Однако, это свойство зрения имеет и недостатки. Лошади не видят, что находится прямо перед носом. Два изображения никак не могут сложиться в одну картинку, как это происходит у человека.

И у лошадей, и у быков, и у коров-проблемы с различением цветов. Тореадоры Корриды, на самом деле, абсолютно зря машут перед быками полотнищем красного цвета. Оно могло бы быть белым или серым, быки все равно не различают цветов. Кроме того, они близоруки. Тряпку быки принимают за неведомого противника.

У птиц со зрением дела обстоят гораздо лучше. Например, для голубей мир предстает в миллионах разных оттенков. Воробьи смотрят на жизнь сквозь «розовые очки» в буквальном смысле. Птицы-охотники, такие как орел, пустельга и стервятник, имеют поистине «орлиное зрение», они словно обладают встроенным биноклем и потому способны различать добычу на расстоянии нескольких тысяч метров.

Змеи способны улавливать инфракрасные тепловые сигналы от живых объектов. Это частенько выручает их ночью, когда многие другие животные ничего не видят. Днем зрение змей в большей степени зависит от движения. По отношению к недвижимым объектам они слепы.

Насекомые известны своими фасеточными глазами - у них в глазном яблоке находится огромное количество линз. Каждая линза составляет часть общей картины, таким образом, большинство насекомых видят не целостное изображение, а мозаику. Пчелы способны видеть ультрафиолетовые узоры, которые указывают им, где искать мед. Белый при этом цветок или красный, их никоим образом не волнует, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».