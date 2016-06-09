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Лучшую корову страны выберут 9 июня на «БелАгро-2016»

09 июня 2016 08:08
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Новости Беларуси. Лучшую корову страны выберут 9 июня на «БелАгро-2016».

Претендентов для участия в конкурсе хозяйства готовили целый год. Номинации необычные, по итогам назовут не только «Мисс». 

На протяжении нескольких часов буренки будут дефилировать перед судьями, правда, демонстрируя совсем не грациозность походки, а вымя.

Посоревнуются черно-пестрые и в показателях удоев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Хотько, генеральный директор ГО «Белплемживобъединение»:
В целом достижение - то, что мы видим на прилавках нашей страны. Это в результате нашей работы. Наши фермы модернизируются, а мы готовим животных, чтобы были они приспособлены к промышленному производству молока, устойчивы к болезням, продолжительность их эксплуатации. Это всё - плановая работа племенной селекционной службы. 

# Сельское хозяйство # Животные

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