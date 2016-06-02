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В Могилевском зоосаде родились зубрята и олененок

02 июня 2016 16:54
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Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде – большое пополнение. Там на свет появились 4 зубренка и 1 олененок. Малыши чувствуют себя отлично и уже ни на шаг не отстают от родителей. Отпрыску из семейства благородных оленей уже дали имя: назвали Анфисой.

А зубрята сегодня, что называется, впервые «вышли в люди», показались широкой публике. Эти животные в Могилевском зоосаде живут в условиях, приближенных к естественным. Так что приблизиться к ним близко оператору не удалось. Почувствовав опасность, звереныши приняли боевую готовность. Таковы природные инстинкты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Старовойтова, зоотехник могилевского зоосада:
Телята стали ходить на второй день жизни. Хорошо подходят к матери, кушают, пробуют молоко, благополучно передвигаются.

# общество # Животные # Светлана Старовойтова # Человек и животные # Фотофакт # Животные # Светлана Старовойтова

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