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Андрей Теплыгин, дрессировщик обезьян: Обезьяны - лучшие друзья человека!

27 февраля 2015 11:00
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Андрей уверен, что лучшие друзья человека - это обезьяны. Федя, Кузя и Робинс - семейка капуцинов.

Несмотря на юный возраст, капуцины «с характером». Например, то, что легко даётся Кузе, ни за что не сделает Федя. Но это не мешает им жить дружно и выступать «бок о бок».

Любимое лакомство капуцинов - орехи. Причем, только миндальные. За них они всегда готовы выполнять самые невероятные поручения хозяина. Но главное - развлекать ребятишек.

Барабанщик, ударник и гитарист. Это выступление артисты готовят вот уже полтора года. И к лету вы сможете наконец-то его увидеть. Мы знаем точно: этих обезьянок труд превратит в настоящих «звёзд» арены.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные # Цирк # Андрей Теплыгин

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