Кот, сбитый машиной, выбрался из могилы и вернулся к хозяину

Новости США. Невероятный случай произошел на днях во Флориде. Примерно через неделю после собственных похорон кот вернулся к своему хозяину Эллису Хатсону.



Эллис пережил невероятный шок, когда на пороге дома увидел любимого Барта. Мужчина был уверен, что его любимец мертв. Он своими глазами видел кота лежащим в луже крови на дороге после того, как его переехал автомобиль. Хозяин попросил соседа похоронить кота, поскольку не нашел в себе сил.

Найти объяснения произошедшему ни Эллис, ни его родственники не могут.

Правда, ветеринары выдвигают разные версии, иногда даже фантастические. Они не исключают, что после ДТП кот находился в бессознательном состоянии и очнулся уже в могиле.

Как сообщает ABC, у соседа Дасти Олбриттона тоже умер кот – и тоже под колесами машины. Когда мужчина увидел вернувшегося соседского кота, он подумал, что попал в роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», в котором оживают похороненные питомцы.



Дасти Олбриттон:

Я видел его своими глазами, и он был мертв, он был окоченевшим! Теперь мои дети думают, что наш кот тоже вернется домой.

Теперь соседи собирают деньги на лечение Барта. Кот «вернулся» с тяжелой травмой головы, у него сломана челюсть и выбит глаз.

Барту предстоит перенести не одну операцию. Оплатить часть расходов Хатсону вызвалось местное общество защиты животных.

Напомним, в прошлом году мир шокировала история, произошедшая на Филиппинах. Трехлетняя девочка проснулась во время приготовлений к ее похоронам. Несколько дней малютка мучалась от лихорадки. А в выходные девочка вовсе перестала подавать признаки жизни. Родители сочли дочку мертвой.

На следующий день во время подготовки к отпеванию в местной церкви кто-то из соседей поднял крышку гроба и увидел, что ребенок шевелится. Пульс девочки проверили, и оказалось, что она жива (смотрите видео).