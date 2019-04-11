Какой штраф за выгул собаки без поводка и намордника

Выгул любимого питомца – ежедневный ритуал. На утренний променад сегодня вышел и Павел. Свою пушистую подругу молодой человек держит, в буквальном смысле, на коротком поводке. «Выходная» экипировка для животного – гарантия успешной прогулки.

Павел Скварчевский, владелец лабрадора-ретривера:

Это Белла, ей 5 лет. Она собака-терапевт. Мы гуляем всё время с поводком, с намордником, обычно мы гуляем на площадке для собак либо ездим куда-нибудь в лес, где нет людей, чтобы собаку можно было отпустить побегать.

Павел снаряжает своего питомца по последнему слову закона, который гласит: «Выводить домашнее животное в общественные места разрешается исключительно на поводке и в наморднике, кроме собак декоративных пород ростом до 25 см и щенков в возрасте до 3,5 месяцев».

Ирина Бертош, заместитель по благоустройству государственного предприятия «ЖЭУ №7 Фрунзенского района г. Минска»:

Выгуливать разрешено в специально отведённых местах, есть площадки для выгула собак, в которых в каждом районе расположены. Необходимо при себе иметь совок и полиэтиленовый пакет для того, чтобы убрать за своей собакой. Запрещено выгуливать собак на придомовых территориях, детских площадках, на территории медицинских, школьных и производственных учреждений.

При обязательной регистрации четвероногого в жилищно-коммунальных службах выдают памятку-выписку из «Правил содержания домашних животных», которой зачастую минчане придерживаются. Но находятся и те, кому она нужна, как собаке пятая нога.

Прервать несанкционированные «собачьи бега по двору» или, чего хуже, «псиные бои без правил» в силах защитников правопорядка. Специальные рейды по выявлению нарушений сотрудники милиции устраивают нечасто, но это не значит, что недобросовестных граждан не призовут к ответственности.

Сергей Коваль, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:

За выгул домашних животных без поводка или намордника гражданам применяется административное взыскание в виде предупреждения, а также штраф от 1 до 15 базовых величин. В случае, если питомец причиняет вред имуществу либо здоровью граждан – либо штраф более высокий от 10 до 30 базовых величин, либо может быть применён административный арест.

Обеспечить комфорт своему питомцу и безопасность окружающих – ваша ответственность. Ветеринары советуют обзавестись поводком-рулеткой, который позволит контролировать хвостатого, не сковывая при этом его движения. Для особо опасных пород необходим кожаный или железный намордник. Елена Курзина, ветеринарный врач-терапевт:

Существуют мягкие намордники, которые не мешают животным нормально вести образ жизни. Он очень легко надевается через голову. Ошейник должен быть широким, чтобы был 1-2 пальчика возле трахеи, чтобы собака могла свободно глотать, не мешало, не удушало её.