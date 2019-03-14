Наблюдаем за пятью видами птиц и отмечаем на карте. Орнитологи предлагают поучаствовать в международном проекте

Акция по наблюдению за птицами проходит сейчас в Беларуси. Это международный проект, который продлится по 31 мая, призван привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. Люди из разных стран Европы будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия пернатых из тёплых краев на родину.

Какая цель этой акции? Зачем так пристально нам наблюдать за птицами?

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Часть наших перелётных птиц каждый год улетают в Африку и назад. Многие не возвращаются назад в Беларусь, они погибают на перелёте или на зимовке. Вы посмотрите, улетают с птенцами вместе, а возвращается столько же, сколько улетело. Очень много погибает. Чтобы привлечь внимание к перелётным птицам, служит вот эта акция.