Наблюдаем за пятью видами птиц и отмечаем на карте. Орнитологи предлагают поучаствовать в международном проекте
Акция по наблюдению за птицами проходит сейчас в Беларуси. Это международный проект, который продлится по 31 мая, призван привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. Люди из разных стран Европы будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия пернатых из тёплых краев на родину.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский.
Какая цель этой акции? Зачем так пристально нам наблюдать за птицами?
Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Часть наших перелётных птиц каждый год улетают в Африку и назад. Многие не возвращаются назад в Беларусь, они погибают на перелёте или на зимовке. Вы посмотрите, улетают с птенцами вместе, а возвращается столько же, сколько улетело. Очень много погибает. Чтобы привлечь внимание к перелётным птицам, служит вот эта акция.
Смысл акции – наблюдение за пятью видами птиц во всей Европе, даже часть африканских стран участвует и в Средней Азии. Мы можем проследить, если открыть сайт, то можно увидеть, где птица уже находится на подлёте, потому что первых люди фиксируют в Украине, Болгарии, Румынии, потом их больше-больше становится. Цвета становятся более насыщенные. Причем фиксируется именно не сама страна, а по районам или по областям, в зависимости от административного деления, и поэтому видно, как становится насыщенным вплоть до Скандинавии, карта для каждого вида становится яркой.
Если заметил первую ласточку, что нужно сделать?
Александр Винчевский:
У нас три вида ласточки. Заходите на сайт spring life, выбираете Беларусь, на белорусском языке вводите точку, выбираете ласточку, заполняете, там есть короткая регистрация и какое-то своё наблюдение можете написать или не писать ничего, можно фотографию отправить, если хотите. Эта точка будет увеличивать красочность Беларуси.