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Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля

18 февраля 2019 10:42
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам – Семён Левый.

«Очень далеко летят наши кукушки. В Беларуси они проводят только два месяца в году». Где зимуют птицы?

Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля до 15 августа. Из-за чего люди чаще всего разрушают гнезда?

Семён Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам:
Это сложная достаточно ситуация, потому что прежде всего этот закон касается колонии грачей. Грачи, как вы знаете, это чёрные птицы, которых все в городе называют воронами, но на самом деле это грачи.

Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля-1

Они образуют крупные колонии, там очень шумно, много веток, много помета, конечно, для многих это неприятно. Это, действительно, так. И порой вот эти колонии спиливают, убирают, даже во время, когда там есть птенцы и яйца. Конечно, это варварское отношение к птицам, поэтому это запрещено делать в этот период. После этого можно как бы обрезать. Такая обрезка не решает сильно проблемы. Если есть крупная колония, то они себе найдут место на другом дереве.

Когда перелётные птицы вернутся в центр Беларуси?

Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля-4

# Птицы Беларуси # Животные # Семен Левый # Фотофакт # Птицы

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