Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам – Семён Левый.

«Очень далеко летят наши кукушки. В Беларуси они проводят только два месяца в году». Где зимуют птицы?

Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля до 15 августа. Из-за чего люди чаще всего разрушают гнезда?

Семён Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам:

Это сложная достаточно ситуация, потому что прежде всего этот закон касается колонии грачей. Грачи, как вы знаете, это чёрные птицы, которых все в городе называют воронами, но на самом деле это грачи.