Правильный скворечник: каким он должен быть?

Птицы – вестники весны. С теплыми ветрами пернатые возвращаются домой, и следует встретить их гостеприимно. На внеклассных занятиях в столичной школе № 25 мастерят скворечники. Через золотые руки учителя труда Ильи Бурковского прошло несчитанное количество птичьих домиков. Биолог по образованию, столяр по призванию уже более 20 лет передаёт младшему поколению свои знания и секреты мастерства.

Илья Бурковский, учитель по техническому труду УО «Средняя школа №25 г. Минска»:

Имея определённое образование, анализируя информацию, ты правильно подбираешь размеры, форму скворечника, что позволяет делать их более привлекательными для птиц.

В период кормления некоторые птицы за день осуществляют до 300 подлётов в гнездо, поэтому очень важно организовать их быт максимально удобно. Степан Бурковский, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:

Скворечники бывают разные. Есть обычные скворечники: 4 стенки и отверстие. Ещё есть дуплянки. Они гораздо сложнее и больше подходят для птиц, потому что изначально птицы селились в дупла деревьев.

«Строительные нормы» для птичьих коттеджей отнюдь не строги. Скворечники отличатся размерами и формой. Илья Трофимов, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:

Скворечник может быть большим и маленьким, но мы решили сделать 150 на 150 мм дно и 300 мм в высоту. Крыша бывает разной формы, но это особой роли не играет. Главное, чтобы защищала от погодных условий.

Находчивые умельцы способны соорудить «замки для воздушных гимнастов» буквально из того, что под руку попадёт. Так, во дворах можно встретить скворечники, сделанные из склеенных и выкрашенных краской кусков фанеры или из пластиковых бутылок. Но такие апартаменты токсичны и губительны для птиц.

Никита Ковалев, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:

Для изготовления скворечника нам понадобится: обычная доска хвойных пород, подходящая по размерам, толщиной не менее 20 мм. Доска не должна быть строганной изнутри, потому что птенец не сможет выбраться из неё. А также молоток, разметочные инструменты, ножовка, дрель и гвозди.

На строительство комфортабельного жилья для пернатого придётся затратить около 4 часов. Процесс требует усидчивости и немалых физических сил, но главное – результат. У птиц, как и у людей – выбор жилья – дело вкуса: одни предпочитают простор, другие ценят компактность. Но те и другие будут благодарны, если вы откажетесь при сборке от подставки для летка, которая создает удобства для налёта хищных птиц. Также мастер советует обратить особое внимание на крепеж. Илья Бурковский:

Рекомендую использовать такую простую систему: 2 шурупа со сторон и проволока. Можно её повесить и на дерево, и можно где-то прицепить на ветку. Таким образом, не повреждается ствол дерева.

Нетерпеливым можно начать со скворечника-конструктора. Он прост в сборке, экономит время и силы. Из инструментария – лишь гвозди и шуроповёрт.