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Правильный скворечник: каким он должен быть?

25 марта 2019 08:22
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Птицы – вестники весны. С теплыми ветрами пернатые возвращаются домой, и следует встретить их гостеприимно. На внеклассных занятиях в столичной школе № 25 мастерят скворечники. Через золотые руки учителя труда Ильи Бурковского прошло несчитанное количество птичьих домиков. Биолог по образованию, столяр по призванию уже более 20 лет передаёт младшему поколению свои знания и секреты мастерства.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-1

Илья Бурковский, учитель по техническому труду УО «Средняя школа №25 г. Минска»:
Имея определённое образование, анализируя информацию, ты правильно подбираешь размеры, форму скворечника, что позволяет делать их более привлекательными для птиц.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-4

В период кормления некоторые птицы за день осуществляют до 300 подлётов в гнездо, поэтому очень важно организовать их быт максимально удобно.

Степан Бурковский, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:
Скворечники бывают разные. Есть обычные скворечники: 4 стенки и отверстие. Ещё есть дуплянки. Они гораздо сложнее и больше подходят для птиц, потому что изначально птицы селились в дупла деревьев.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-7

«Строительные нормы» для птичьих коттеджей отнюдь не строги. Скворечники отличатся размерами и формой.

Илья Трофимов, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:
Скворечник может быть большим и маленьким, но мы решили сделать 150 на 150 мм дно и 300 мм в высоту. Крыша бывает разной формы, но это особой роли не играет. Главное, чтобы защищала от погодных условий.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-10

Находчивые умельцы способны соорудить «замки для воздушных гимнастов» буквально из того, что под руку попадёт. Так, во дворах можно встретить скворечники, сделанные из склеенных и выкрашенных краской кусков фанеры или из пластиковых бутылок. Но такие апартаменты токсичны и губительны для птиц.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-13

Никита Ковалев, ученик УО «Средняя школа №25 г. Минска»:
Для изготовления скворечника нам понадобится: обычная доска хвойных пород, подходящая по размерам, толщиной не менее 20 мм. Доска не должна быть строганной изнутри, потому что птенец не сможет выбраться из неё. А также молоток, разметочные инструменты, ножовка, дрель и гвозди.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-16

На строительство комфортабельного жилья для пернатого придётся затратить около 4 часов. Процесс требует усидчивости и немалых физических сил, но главное – результат.

У птиц, как и у людей – выбор жилья – дело вкуса: одни предпочитают простор, другие ценят компактность. Но те и другие будут благодарны, если вы откажетесь при сборке от подставки для летка, которая создает удобства для налёта хищных птиц. Также мастер советует обратить особое внимание на крепеж.

Илья Бурковский:
Рекомендую использовать такую простую систему: 2 шурупа со сторон и проволока. Можно её повесить и на дерево, и можно где-то прицепить на ветку. Таким образом, не повреждается ствол дерева.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-19

Нетерпеливым можно начать со скворечника-конструктора. Он прост в сборке, экономит время и силы. Из инструментария – лишь гвозди и шуроповёрт.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-22

Изготовленный своими руками и на благо окружающей среды домик для птиц сделает этот мир чуточку лучше и обязательно преобразит вашу душу.

Правильный скворечник: каким он должен быть?-25

# Птицы # Животные # Илья Бурковский # Степан Бурковский # Илья Трофимов # Никита Ковалев # Фотофакт # Птицы

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