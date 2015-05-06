Голуби - символ мира, гармонии, умиротворения

Удивительные эти птицы – голуби. Издревле именно они считаются символом мира, гармонии, умиротворения.

Впервые голубь как символ мира появился в 1949 году. Автором эмблемы стал знаменитый художник Пабло Пикассо.

Голуби-птицы верные. Они проводят всю свою жизнь с одним партнером. Именно поэтому молодожены запускают пару голубок в небо, как символов своей любви.

Видео как молодожены запускают голубей

Существует легенда о том, как голубки богини любви Венеры свили свое гнездо в шлеме бога войны Марса, и бог войны, чтобы не разрушать их гнездо, отказался от кровопролития.

Голуби - еще и спортсмены! Сейчас в мире широко распространён голубиный спорт. Раз в два года проводятся международные состязания и олимпиады, почтовых голубей.

Голуби - победители очень дорогие, так выведенный в Бельгии почтовый голубь ушел с молотка на аукционе за $400 тыс.

Несмотря на то, что голуби пролетают огромные расстояния, они всегда находят дорогу домой.

Голуби - очень сильные и выносливые. Они способны верно нести службу человеку, доставляя почту, а были в истории даже случаи, когда голуби спасали от гибели людей!

Еще одно подтверждение героизма этих птиц - предание по всемирном потопе, когда голубь принес на корабль Ноя оливковую ветвь.