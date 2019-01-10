200 долларов в месяц, гималайская соль и смена профессии. Удивительная история о том, как лошадь изменила жизнь минчанки

С тех пор, как в жизни этой минчанки появился Гамбрий, её день стал расписан по часам.

Путь к мечте оказался тернистым, но сейчас Елена счастлива, как никогда. Вместе с Гамбрием она проносится сквозь туманы и снегопады, чувствует себя всадником из прошлых столетий. В благородных скакунов девочка влюбилась ещё в детстве. Однажды пошла с родителями в цирк в надежде покататься на лошадке, но, увы.

Елена Петрова, хозяйка лошади:

Я покаталась на верблюде возле цирка, и потом вывели лошадь, когда мы уже покатались. И я всё, был такой огорчённый маленький ребёнок. На лошади уже не дают денег покататься. Я ждала, когда мне исполнится 10 или 11 лет, чтобы меня в Ратомку записали, но не получилось. Мы поехали на соревнования и там произошёл трагический случай. Спортсмен получил очень тяжёлые травмы, он остался инвалидом. Естественно, после такого никакой Ратомки, никакой конной школы не дождёшься от родителей.

Казалось, не судьба. Но девушка обошла запреты! Стала волонтёром на конюшне. Ухаживала, кормила лошадей, стала больше понимать их. А два года назад произошло нечто неординарное. Красавчика Гамбрия, прямо как в фильме «Мустанг Иноходец», купила у подруги. Жизнь повернулась на 180 градусов. Из биологов перешла в фотографы, чтобы было больше свободного времени. А день стал проходить по маршруту Минск-Сёмково.

Елена Петрова:

Нельзя просто приехать раз в месяц и построить с ней взаимоотношения, это так же, как с человеком. Люди, которые были нашими друзьями, не общаешься с ними несколько лет и что-то теряется, так и с лошадью.

Вот он сейчас лежит и нормально, он доверяет, знает, что никого постороннего к нему не подпущу. Он человека бережёт, потому что люди за всю его жизнь ничего плохого ему не делали. Он любит людей. Лошадь очень легко испортить, каким-то жестоким обращением, можно приучить лошадь к тому, что человек – это опасное существо. Например, она боится человека, она его бьёт примитивно, пока он её не ударил, она не подпускает.

Обычное дело: разгрузка сена по ночам, визиты к ветеринару, уход за копытами, обновление гардеробчика. Содержать лошадь – королевское удовольствие. Но хозяйка научилась экономить, платит 200 долларов в месяц за крышу над головой и корм, остальное делает сама. Радует Гамбрия гималайской солью и старается выгуливать его минимум на 10 км, ведь без движения нет здоровой лошади. А он отвечает благодарностью и мчится с хозяйкой по полям и лесам без седла и уздечки.

Елена Петрова:

Снять с лошади уздечку может не каждый, потому что зависит от уровня того, насколько доверяешь лошади. Лошадь, которая недостаточно хорошо выезжена, недостаточно хорошо обучена, она может просто стать неуправляемой. Попробуй удержи 500 кг в руках. Так уздечки как-то позволяют удержать.