Из России в Беларусь прилетели птицы, так как белорусская зима более мягкая

Новости Беларуси. На зимовку в Беларусь прилетели птицы с севера России. Снегири, свиристели и канюки-зимники каждый год гостят у нас, так как белорусская зима более мягкая. А в конце января-феврале ожидают прилёт ещё и белых полярных сов.

По традиции, останутся зимовать в Беларуси воробьи, вороны, глухари, тетерева, синицы, а также самые морозолюбивые птицы – клесты.

В этом году не улетели в тёплые края несколько аистов в Гомельской области и Минске. Как уверяют орнитологи, голодными птицы не останутся, поэтому спасать их не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.