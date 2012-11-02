Любительница снега такса Шерри - лучший питомец месяца CTV.BY

Новости Беларуси. Очаровательная такса Шерри появилась в доме Ирины 1,5 года назад и сразу завоевала всеобщую любовь и внимание. Еще бы ее не любить! Это прелестное четвероногое создание просто покоряет своей приветливостью. Съемочную группу программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ уже с порога Шерри попыталась облизать с ног до головы. И порция собачьей ласки Ирине, ее мужу и шестимесячному сынишке Ванечке достается ежедневно.

Ирина Дудик, хозяйка «Питомца месяца ctv.by»:

Очень дружелюбная! Любит всех, ко всем ласкается, прыгает на колени. Даже когда я сижу за компьютером, она сразу же бежит ко мне и садится на колени.

Даже спит Шерри лишь со своими хозяевами. А недавно эта непоседа облюбовала и еще одно уютное местечко.

Ирина Дудик:

Была как-то история. Я ее купала, а Ваня был с бабушкой и дедушкой. Я ее помыла, и она убежала в комнату. Смотрю, что-то затихла. Захожу в спальню, а она в кроватке Вани, под одеялом - закуталась.

Больше всего Шерри любит играть! Причем с чем именно – для нее абсолютно не важно. Это может быть случайно найденное дома яблоко или обыкновенная пластиковая бутылка. Но особенный восторг у таксы вызывает игра… со снегом! В нем можно рыть норы, ловить горячим языком прохладные снежинки и с разбегу прыгать в мягкие пушистые сугробы. После таких прогулок у Шерри всегда прекрасный аппетит!

Ирина Дудик:

Она очень любит поесть! И любит есть абсолютно все. Главное, чтобы с рук давали. Когда видит, что мы что-нибудь кушаем, сразу же бежит к нам и выпрашивает. А если положить в миску – есть не будет.