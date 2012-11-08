В зоопарке медведь просит еду, как человек: «Эй, официант, сюда, пожалуйста!»

Вы когда-нибудь видели медведя, который знает и демонстрирует правила этикета? В зоопарке города Дуйсбург (Германия) живет очковый медведь по имени Ханка, рассказывает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Когда у медведя заканчиваются орехи, она (это самка медведя) выходит из своей берлоги, чтобы попросить еду. Что же она делает? Ханка становится на две задние и машет передней лапой проходящим мимо людям. Очень обижается, если ее долго никто не замечает, но уходит довольная, получив свой рацион. Такую закономерность в поведение животного заметил американский турист, фотограф Павел Райнер.

Павел Райнер, фотограф:

Ханка - очень добродушный медведь. Ее просьбы выглядят так мило, что толпы восхищенно смотрят на то, как она стоит за задних лапах и тянет переднюю лапу вверх, будто говорит: Эй, официант, сюда, пожалуйста!

Ханка - настоящий клад для фотографа. Она такая умная и живая! Ханка не похожа на тех грустных животных в большинстве зоопарков, которым плевать на всех вокруг.

Очковый медведь - единственный сохранившийся вид , который живет в Южной Америке. Несмотря на то, что это крупнейшие из наземных хищников на континенте, мясо в их рационе составляет лишь 5%.

Поэтому Ханка, как и ее сородичи, в большинстве своем предпочитают орехи и растения.