Прямой эфир

Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии

14 июня 2023 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Фрукты по цене компьютера. Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выращивают их в японской префектуре Миядзаки, при этом созревание плодов зависит исключительно от солнечного света.

Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии-1

Торговцы говорят, что один килограмм «миядзаки» стоит 100 тысяч индийских рупий. Меня поразила такая цена.

Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии-4

«Миядзаки» – это не отдельный сорт манго. Вся суть в трудоемком способе выращивания. Благодаря ему фрукты вырастают полностью красными, поэтому они слаще обычных плодов.

# Фестиваль # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В лондонской больнице появился робот, который делает операции
14 июня 2023 09:44

В лондонской больнице появился робот, который делает операции

Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии
14 июня 2023 09:42

Бывшие браконьеры восстанавливают коралловые рифы на морском дне в Индонезии

Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат
14 июня 2023 09:10

Стихия парализовала жизнь в индийском штате Гуджарат