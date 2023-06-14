Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии
Новости Индии. Фрукты по цене компьютера. Манго за тысячу долларов предлагают на фестивале в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выращивают их в японской префектуре Миядзаки, при этом созревание плодов зависит исключительно от солнечного света.
Торговцы говорят, что один килограмм «миядзаки» стоит 100 тысяч индийских рупий. Меня поразила такая цена.
«Миядзаки» – это не отдельный сорт манго. Вся суть в трудоемком способе выращивания. Благодаря ему фрукты вырастают полностью красными, поэтому они слаще обычных плодов.