3-метровый аллигатор приполз на поле для гольфа во время женского турнира во Флориде

Новости США. За незваным гостем на соревновании наблюдали порядка сотни человек.

Рептилия длиной от трех с половиной до четырех метров явилась на площадку для гольфа, где проходил женский турнир. Дамы, не смотря на легкий испуг, продолжили игру.

Очевидцы сфотографировали аллигатора. Снимки в одно мгновение разлетелись по социальным сетям.

По словам руководителя гольф-клуба, несмотря на то, что заведение находится в непосредственной близости от места обитания аллигаторов, за последние 37 лет рептилии ни на кого не нападали.



Микки Зада, руководитель клуба:

Если бы мы прекращали игру из-за аллигаторов, у нас бы никаких гольфистов не было.

Гольфистам и гостям турниров строго настрого запрещено кормить крокодилов, поскольку трагедии, как правило, происходят при попытках людей покормить рептилий.

Напомним, несколько лет назад еще один аллигатор стал настоящей звездой Интернета.

Двухметровая рептилия пыталась проникнуть в американский гипермаркет. Аллигатор словно замер у входа в здание. По словам очевидцев, он вел себя довольно мирно. Но за то время, пока находился у входа, заставил посетителей изрядно понервничать.

Встревоженные покупатели вызвали полицейских и ветеринаров. Впрочем, их помощь не понадобилась. Крокодил скрылся в зарослях, находящихся поблизости. Фото и подробности здесь.

