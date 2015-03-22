Собака исполнила песню Уитни Хьюстон на шоу в Бельгии и произвела фурор

Новости Бельгии. Собака, «подпевающая» песню Уитни Хьюстон I will always love you не оставила равнодушными ни членов жюри, ни зрителей бельгийского телешоу Belgium’s Got Talent. Это видео посмотрели более двух миллионов раз.

Ксена, так зовут собаку, стала настоящей сенсацией в Бельгии. А ее хозяева, 32-летний Мик и 28-летняя Дафни признаются, что уже подустали раздавать интервью.

То, что Ксена любит «петь», Мик и Дафни обнаружили совершенно случайно. Как-то раз молодые люди после длительной прогулки решили поесть мороженого. Какого же было их удивление, когда Ксена стала завывать в такт музыке.

Хозяева прислушались и поняли, что в кафе напротив играет композиция Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Как только песня перестала играть, собака продолжила играть со своим мячиком.

Ошеломленные Мик и Дафни, придя домой, включили эту же композицию, и Ксена вновь «запела». О невероятном таланте своего питомца бельгийцы решили рассказать всему миру. «Успех на местном телешоу – очередной шаг к мировому признанию», – уверены хозяева.