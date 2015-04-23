Чёрный фламинго замечен на Кипре: ученые считают, что это единственная особь в мире

Новости Кипра. Фламинго – это птицы, хорошо известные своей розовой окраской. Однако недавно ученые обнаружили особь, которая существенно отличается от своих собратьев – у нее черные, как смоль, перья, сообщает The Daily Mirror.
Необычную птицу обнаружили во время ежегодного подсчета фламинго на базе Экологического Центра Акротири на Кипре.
Эксперты считают, что это единственная в своем роде особь.
Черный фламинго был замечен единственный раз в 2013 году в Израиле. Но так как птицу мигрируют, это, вероятно, та же особь.
Черная краска проявляется в результате генетических изменений, когда вырабатывается большое количество темного пигмента – меланина.
Пантелис Шарило, руководитель отдела охраны окружающей среды территории британских военных баз:
Меланизм – очень и очень редкое явление среди этих птиц. По сути, они являются противоположностями альбиносов. В естественной среде темный пигмент помогает особям маскироваться в темноте. Однако здесь, в центре, практически нет хищников, и фламинго нечего бояться.
Обычные фламинго рождаются с серыми перьями. Но со временем из-за обилия креветок и водорослей в их рационе, перья птиц приобретают розовый окрас.
В креветках содержится вещество под названием кантаксантин, которое является природным красителем и придает перьям фламинго этот необыкновенный нежный цвет.