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Чёрный фламинго замечен на Кипре: ученые считают, что это единственная особь в мире

23 апреля 2015 01:29
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Новости Кипра. Фламинго – это птицы, хорошо известные своей розовой окраской. Однако недавно ученые обнаружили особь, которая существенно отличается от своих собратьев –  у нее черные, как смоль, перья, сообщает The Daily Mirror.

Необычную птицу обнаружили во время ежегодного подсчета фламинго на базе Экологического Центра Акротири на Кипре.

Эксперты считают, что это единственная в своем роде особь.

Черный фламинго был замечен единственный раз в 2013 году в Израиле. Но так как птицу мигрируют, это, вероятно, та же особь.

Черная краска проявляется в результате генетических изменений, когда вырабатывается большое количество темного пигмента – меланина.

Чёрный фламинго замечен на Кипре: ученые считают, что это единственная особь в мире -1

Пантелис Шарило, руководитель отдела охраны окружающей среды территории британских военных баз:
Меланизм – очень и очень редкое явление среди этих птиц. По сути, они являются противоположностями альбиносов. В естественной среде темный пигмент помогает особям маскироваться в темноте. Однако здесь, в центре, практически нет хищников, и фламинго нечего бояться.

Обычные фламинго рождаются с серыми перьями. Но со временем из-за обилия креветок и водорослей в их рационе, перья птиц приобретают розовый окрас.

В креветках содержится вещество под названием кантаксантин, которое является природным красителем и придает перьям фламинго этот необыкновенный нежный цвет.

# Животные # Необычное

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