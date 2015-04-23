Чёрный фламинго замечен на Кипре: ученые считают, что это единственная особь в мире

Новости Кипра. Фламинго – это птицы, хорошо известные своей розовой окраской. Однако недавно ученые обнаружили особь, которая существенно отличается от своих собратьев – у нее черные, как смоль, перья, сообщает The Daily Mirror.

Необычную птицу обнаружили во время ежегодного подсчета фламинго на базе Экологического Центра Акротири на Кипре.

Эксперты считают, что это единственная в своем роде особь.

Черный фламинго был замечен единственный раз в 2013 году в Израиле. Но так как птицу мигрируют, это, вероятно, та же особь.

Черная краска проявляется в результате генетических изменений, когда вырабатывается большое количество темного пигмента – меланина.