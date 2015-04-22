«Оказался бы на обеденном столе»: Ягненка от скотобойни спасло наличие пятой ноги

Новости Великобритании. На домашней ферме в Уэльсе родился абсолютно здоровый ягненок с пятью ногами, сообщает британское издание Mirror.

Как ни парадоксально, благодаря этому врожденному дефекту ягненок останется в живых – фермер Бетан Лойд-Дэвис решила не пускать Джека (так назвали ягненка) на бойню.

Бетан Лойд-Дэвис, фермер:

Если бы не эта пятая нога, вскоре Джек мог бы оказаться на чьем-то обеденном столе. Как и остальных ягнят, мы бы его откармливали, чтобы потом пустить на бойню. Но сейчас он пасется рядом с фермой и является нашим талисманом.

Лишнюю конечность обнаружил 16-летний сын Бетана Сион, еще когда прощупывал живот беременной овцы.

Бетан Лойд-Дэвис, фермер:

Когда ягненок родился, все в один голос воскликнули «О, Боже мой!». Мы не ожидали, что малыш выживет, потому что молодые барашки с врожденными дефектами, как правило, умирают. Но он до сих пор здоровый и бодрый. Он резвится на полях, как и обычные ягнята. Только когда Джек бегает, он приподнимает лишнюю ножку, а когда спит – прячет под себя.

Посмотреть на живого ягненка с такой аномалией то и дело приезжают ветеринары.