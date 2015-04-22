Собачья дружба: 500-граммовый чихуахуа неразлучен с мастиффом, который весит в 120 раз больше

Новости Великобритании. В приюте для животных в графстве Хартфордшир, Великобритания, живет необычная собачья пара: маленький чихуахуа по кличке Дигби просто неразлучен с Неро, огромным неаполитанским мастиффом, сообщает британское издание The Daily Mirror. В приюте он тут же обзавелся другом в 120 раз тяжелее его самого.
Когда 5-недельный чихуахуа попал в приют, он весил всего 500 грамм. Но тут же обзавелся другом в 120 раз тяжелее его самого.
Сейчас Дигби прибавил в весе, однако ему никогда не догнать Неро.
Мастифф съедает около 1,5 кг корма в день, в то время как чихуахуа может осилить лишь 150-граммовый пакетик.
Дружба животных настолько сильная, что, по словам сотрудников приюта, продлится всю жизнь.
Анна Уайт, директор приюта:
Я никогда не встречала пару собак, которые были бы просто влюблены друг в друга. Нам будет невероятно сложно когда-нибудь их разлучить – они уже успели стать настоящими друзьями. Они все время проводят вместе. Так мило наблюдать, когда Дигби забирается на Неро и спит у него на спине. Неро не просто играет с этой крохой, он его действительно любит.
Несмотря на то, что Дигби и Неро неразлучны, есть вещи, которые они все же делают порознь...потому что так решили сотрудники приюта.
Анна Уайт, директор приюта:
Они спят и кушают порознь. Неро очень увлечен, когда кушает, поэтому может случайно проглотить Дигби. А оставлять их на ночь вместе опасно из-за разницы в весе – мастифф все-таки в 40 раз тяжелее чихуахуа.
С момента пребывания в приюте, Дигби хотели забрать около 200 человек, Неро – всего 1. Однако сотрудники приюта пока не решаются нарушить собачье счастье.