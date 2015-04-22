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Собачья дружба: 500-граммовый чихуахуа неразлучен с мастиффом, который весит в 120 раз больше

22 апреля 2015 13:32
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Новости Великобритании. В приюте для животных в графстве Хартфордшир, Великобритания, живет необычная собачья пара: маленький чихуахуа по кличке Дигби просто неразлучен с Неро, огромным неаполитанским мастиффом, сообщает британское издание The Daily Mirror. В приюте он тут же обзавелся другом в 120 раз тяжелее его самого.

Когда 5-недельный чихуахуа попал в приют, он весил всего 500 грамм. Но тут же обзавелся другом в 120 раз тяжелее его самого.

Собачья дружба: 500-граммовый чихуахуа неразлучен с мастиффом, который весит в 120 раз больше -1

Сейчас Дигби прибавил в весе, однако ему никогда не догнать Неро.

Мастифф съедает около 1,5 кг корма в день, в то время как чихуахуа может осилить лишь 150-граммовый пакетик.

Дружба животных настолько сильная, что, по словам сотрудников приюта, продлится всю жизнь.

Анна Уайт, директор приюта:
Я никогда не встречала пару собак, которые были бы просто влюблены друг в друга. Нам будет невероятно сложно когда-нибудь их разлучить – они уже успели стать настоящими друзьями. Они все время проводят вместе. Так мило наблюдать, когда Дигби забирается на Неро и спит у него на спине. Неро не просто играет с этой крохой, он его действительно любит.

Собачья дружба: 500-граммовый чихуахуа неразлучен с мастиффом, который весит в 120 раз больше -4

Несмотря на то, что Дигби и Неро неразлучны, есть вещи, которые они все же делают порознь...потому что так решили сотрудники приюта. 

Анна Уайт, директор приюта:
Они спят и кушают порознь. Неро очень увлечен, когда кушает, поэтому может случайно проглотить Дигби. А оставлять их на ночь вместе опасно из-за  разницы в весе –  мастифф все-таки в 40 раз тяжелее чихуахуа.

Собачья дружба: 500-граммовый чихуахуа неразлучен с мастиффом, который весит в 120 раз больше -7

С момента пребывания в приюте, Дигби хотели забрать около 200 человек, Неро – всего 1. Однако сотрудники приюта пока не решаются нарушить собачье счастье.

# Животные # Необычное

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