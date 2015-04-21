109-летняя черепаха вернулась к хозяйке спустя год разлуки

Новости Великобритании. 74-летняя жительница Британии Венди Стокс потеряла уже всякую надежду на то, что ее любимица, черепаха Тоби когда-нибудь найдет путь домой.

Черепаха ушла из дома в мае 2014 года: женщина забыла запереть ворота, и Тоби вышла на дорогу. Там его подобрал внимательный водитель и отвез в центр спасения животных, где черепаха и провела полгода. Спустя время Тоби передали новым владельцам, и черепаха оказалась в 35 км от дома в приморском курорте Маргейт.

Новые хозяева заинтересовались тем, что же означает слово «Стокс» на панцире Тоби. Они стали обзванивать всех людей с такой фамилией в графстве. Так им удалось разыскать настоящую владелицу беглой черепахи и вернуть ее домой.

Венди Стокс, хозяйка Тоби (в интервью The Metro):

Я была опустошена, когда он пропал без вести, и провела несколько дней в поисках, осмотрев все поля вокруг фермы. Когда мне позвонили и сказали про Тоби, я даже заплакала, потому что действительно уже не ожидала его найти.

Черепаха живет с Венди Стокс с 1980-х годов, и за десятилетия стала, без преувеличения, полноценным членом семьи. Тоби досталась женщине от покойной тети.