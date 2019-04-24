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Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога?

24 апреля 2019 09:42
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В Департаменте охраны МВД завершилось соревнование специалистов-кинологов по служебному многоборью. Всю эту неделю впечатляющее зрелище можно было наблюдать в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента. Там ежедневно проходили этапы открытого соревнования по служебному многоборью специалистов‑кинологов.   

Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога? -1

Задержание условного преступника, служебный биатлон, преодоление полосы препятствий – лишь некоторые из дисциплин, в которых показывали свои навыки кинологи и их четвероногие напарники.    

Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога? -4

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – милиционер-кинолог группы задержания Молодечненского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь – Ярослав Подмосковный.   

Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога? -7

Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога? Узнаете, посмотрев видеоматериал.     

Что нужно знать о дрессировке собак? И как построен рабочий день собаки-кинолога? -10

# Животные # Животные # Фотофакт

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