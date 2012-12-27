Более 50 видов экзотических птиц прописались в пригороде Минска у орнитолога-любителя

Новости Минска. Даже местные воробьи и синицы слетаются в этот двор, как на мед. Более 50 видов экзотических птиц прописались в пригороде Минска. Хозяин – историк и строитель по образованию, орнитолог по велению души – Сергей Мойсевич. Все вольеры для своих любимцев он построил сам. О богатой птичьей родословной может говорить часами.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Как все дети, с детства: канарейки, попугайчики, дикие певчие воробьиные птицы, – все это у меня было. Я минчанин, но лет 11-12 назад переехали сюда, и возникла возможность.

Особая гордость коллекции – фазаны. Сергею Мойсевичу удалось собрать около 18 видов. Алмазный, золотой, серебристый. Иностранцы из Китая и Непала словно чувствуют свои титулы и чинно расхаживают по вольерам. Такой драгоценной коллекцией не могут похвастаться даже ведущие европейские зоопарки. Синих ушастых и белых фазанов в Беларуси практически нет.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Вот королевский фазан, вот само название, откуда произошло. Многие видели фильмы, которые показывают события начала того века и охоту. Вот у охотников на шапочке перья фазанов, и у многих эти перья королевского фазана. Но, на самом деле, перья королевского фазана имели право вставлять себе в шапку только члены королевской семьи.

А эти фазаны-красавцы своим ярким оперением и вовсе напоминают экзотических попугаев.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Золотой фазан входит в род воротниковых, у него с головы опускается такой капюшон, как воротник, он чем-то мне напоминает фараона.

Черный лебедь на снегу – это не интерпретация известной песни, а вполне знакомая картина для Сергея Мойсевича. Эти грациозные аристократы родом из Австралии, они попали к нему 5 лет назад и уже успели порадовать первым потомством.

Эксклюзивных водоплавающих у Сергея Мойсевича 7 видов. Здесь и забавные бегунки с прямой осанкой, и украинские барышни с хохолком, наряженные по зимней моде. Есть и свои новички: это миниатюрные утки, словно из сказки – особая гордость хозяина.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Вот уточки потрясающе мне нравятся. Это совершенно дикие утки огарь.

Павлин, которые не похож на павлина. Никогда не скажешь, что павлин, без привычного хвоста. Но дело в том, что павлин хвост осенью сбрасывает, и всю зиму у него растет хвост. К весне, естественно, это будет опять шикарный огромнейший хвост.

Карликовые бентамки и колоритные брамы, курчавые и белохохлые – более 11 пород прописались в птичьем семействе Сергея Мойсевича. Например, эти белоснежные кокинхины произвели настоящий фурор в Великобритании в 19 веке. Знать гналась за ними, как за новым авто. Правда, родной двор куриная братия сегодня признает с трудом. Бороться за даму сердца петухи привыкли на зеленой лужайке, а жить со своей парой – в уютных квартирах на воздухе. Из теплого сарая, где они каждый год коротают зиму, выходить на незнакомый белый ковер не торопятся.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Они боятся снега: никогда ж не видели, что это такое. Голландский белохохлый – это чисто декоративная птица, есть сложности в ее содержании именно из-за этого его декоративного оригинального и потрясающе красивого хохолка.

Немало у Сергея Мойсевича и приемных "детей". Люди приносят раненых птиц, ведь знают, что здесь их всегда пригреют. Так, когда-то во дворе набирал силу грач Стёпа и помогал по хозяйству бескрылый аист Айка.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Никто не хочет брать этих аистов, потому что они питаются только рыбой, лягушками, в общем, все живое. А килограмм рыбы кильки стоит, сами знаете, сколько, 15 тысяч. Полкилограмма за раз он съедает. Вот почему никто не хочет его брать.

А между тем среди любимых фазанов подрастает новое поколение, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Мойсевич, орнитолог:

Всего в неволе можно держать порядка 24 – 25 видов фазанов. Вот у меня в мыслях и в планах, я думаю, это осуществится, полную коллекцию собрать этих фазанов.