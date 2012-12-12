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Кошка Мия украла ключи от 26 частных домов с помощью магнитного ошейника!

12 декабря 2012 09:08
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Новости Великобритании. У владельцев частных домой одного из районов Лондона стали пропадать ключи. Обеспокоенные хозяева чуть было не обратились за помощью в полицию, но дело разрешилось само собой. В один из дней принесенные домой кошкой Мией ключи обнаружила ее хозяйка. Более 20 связок были разбросаны по саду, рассказывает ctv.by co ссылкой на daily mail.

Бывают животные-клептоманы, но эта кошка к таким не относится. Она стала «воровкой» по непредусмотрительности собственной хозяйки. Мисс Александра, офисный работник, в свое время приобрела для Мии магнитный ошейник, который выполнял роль ключа от кошачьего дома. Сделано это было для того, чтобы другие животные не могли забраться в него и похитить пищу Мии. Эта система и сыграла злую шутку с кошкой. Сама того не понимая, Мия собирал у себя на ошейнике металлические вещи.

После разоблачения Мии, хозяйка и пострадавшие провели осмотр собственны владений. В результате поисков нашлись 20 комплектов ключей во дворе Кристен Александр и 6 наборов в садах соседей.  Так же были найдены десятки других мелких металлических предметов - гвозди, булавки, винты, болты.

Кристен Александр:
Я понятия не имела, что она гуляет по дворам соседей в мое отсутствие. Очевидно, Мия любит пробиратmся в открытые дома других людей. Так уж случилось, что ее магнитный ошейник собирал запасные ключи от этих домов. Все их я отдала владельцам и, к счастью, соседи вошли в мое положение и дело закончилось мирно. Теперь они подшучивают над нами с Мией!

# Коты и кошки # Фотофакт # Животные # Кристен Алдександр

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