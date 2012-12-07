Кошка Муся с бойцовским характером – питомец месяца CTV.BY

Как известно, кошки – это существа, которые гуляют сами по себе. Но иногда под чутким руководством любимых хозяек такие кошачьи прогулки заканчиваются попаданием прямо в эфир телеканала СТВ! И сегодня это произошло благодаря Екатерине.

Красивая кошка с лоснящейся шерсткой, всем своим видом и поведением напоминающая пантеру, появилась в семье Екатерины 2 года назад. Однокурсница привезла полуторамесячного котенка из Смолевичей, и, прежде чем Муся попала к новым хозяевам, ей пришлось проделать нелегкий многочасовой путь сначала на электричке, а затем на троллейбусе.

В семье Екатерины до сих пор шутят: эта поездка стала началом череды приключений в жизни Муси, некоторые из которых были далеко не совсем приятными.

Екатерина Трухан, хозяйка «Питомца месяца CTV.BY»:

Когда ей было полгодика, она упала с балкона, с 8 этажа, было несчастье, поломано две лапки, делали операцию. Месяц-два она лежала в коробочке, потом стала ходить, а сейчас, к счастью, бегает.

Не последнюю роль в счастливом исходе сыграл бойцовский характер кошки, который проявляется и в повседневной жизни. Это, на первый взгляд, спокойное миролюбивое создание на деле всегда может постоять за себя. Если вы даже случайным образом обидели Мусю, ждите сдачи – она непременно попытается укусить в самый неожиданный для вас момент. Своенравный характер и стал причиной дальнейших кошачьих приключений!

Екатерина Трухан, хозяйка «Питомца месяца CTV.BY»:

Мы привезли ее в деревню. Как раз весна была. Мы хотели после выходных домой уезжать, а она нашла кота и не вернулась. Звали – не пришла. Пришлось ее на неделю оставлять.

А через три месяца на свет появились маленькие теплые комочки – «напоминания» о той самой деревенской вылазке.

Екатерина Трухан, хозяйка «Питомца месяца CTV.BY»:

Я как раз на сутки уезжала. Возвращаюсь, смотрю – а кошка без живота! Я сразу стала по шкафам проверять, где она могла котят спрятать. В итоге мы нашли их в переноске.

Новые хозяева отмечают исключительную гиперактивность кошачьего потомства. И не удивительно – с такой-то мамой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».