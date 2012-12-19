Среднеазиатские черепахи вопреки законам природы ждут потомство в Витебске

Новости Беларуси. Чудо природы в Витебском зоопарке. Вопреки морозу в минус 18 среднеазиатские черепахи ждут потомство. Демографический бум в сухопутном семействе незапланированный. В террариумах создают для этого особые условия. И пополнения ждут с февраля по март.

Пятилетние черепахи-родители выросли в неволе, и крохотные яйца даже не закопали в песок. Поэтому сейчас их поместили в инкубатор. Две новорожденные черепашки появятся на свет через 2-4 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Это, конечно, достаточно удивительное явление, с учетом того, что для того, чтобы в искусственных условиях размножались черепахи, им нужно устраивать зимовку, то есть с ноября по март они должны находиться при пониженной температуре. И что удивительно - у них не было зимовки и декабрь – не то время, когда активно размножаются черепахи в природе.

Витебский зоопарк готовится к Новому году. Роль символа 2013 года – темной водяной змеи – досталась 100-килограммовому питону-альбиносу. А недавно здесь появился и колядный «кот Баюн» – Рысь. Семимесячная лесная кошка из Гродненского зверохозяйства привыкает к новой обстановке.