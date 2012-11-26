Беловежские зубры настолько расплодились, что грозят экосистеме

Новости Беларуси. Беловежская пуща давно стала визитной карточкой туристической Брестчины. Тысячи гостей едут посмотреть на самого крупного зверя древнейшего леса Европы - зубра. А ведь этот вид стоял на грани исчезновения еще в начале прошлого века. Беловежских зубров насчитывалось чуть больше 50 особей в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Буневич, старший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:

Последней дикой популяцией, которая жила в лесах, была именно та, что жила в Беловежской пуще. Но сложилось так, что она тоже исчезла. В начале 20 века была убита последняя вольно живущая самка зубра. И пуща осталась без зубров.

Сегодня благодаря усилиям большого количества людей в пуще создано по численности третье в мире стадо зубров. Однако эта цифра скорее тревожит - зубров больше, чем заповедник может прокормить. Ведь есть хотят и другие обитатели леса.

Для национального парка подкормка животных обходится недешево. Например, кормушку с сеном 20 зубров спокойно съедают за сутки. Можно представить, какими должны быть запасы на зиму, чтобы накормить почти 450 особей самого крупного пущанского зверя.

Каждое утро о рационе зубров заботится охотовед Алексей. Сотрудник Национального парка говорит, что здешний зубр без человека не выдержит - такой генотип. А уж если развелось столько зверей - за всех в ответе.

Не радуют пущанские буйволы и аграриев. Ведь дикие кабаны, олени и зубры - частые гости на полях с озимыми.

Владимир Огиевич, заместитель председателя по производству СПК «Агро-Нива» Кмменецкого района:

Две недели назад здесь были зубры. Где-то 42. Маленькие зубрята были. Я их выгонял отсюда, они следы пооставляли.

Владимир Огиевич сетует - на 15 гектарах, где растет будущий урожай, совсем недавно лакомились зубры. И это проблема не одного года, когда зубры из заповедника ищут новые открытые участки для кормежки.

Владимир Огиевич:

Зубр такое животное, которое занесено в Красную книгу, поэтому мы отстреливать их не можем. Мы просто выезжаем на машине в поле. Увидели - выгоняем.

Ученые ломают голову, что делать с «краснокнижным» животным, которое перешагнуло пущанские границы и уверенно захаживает в поисках пищи на сельхозугодия, уничтожая целые поля.

Алексей Буневич:

Зубров в Пуще должно жить 300-350. У нас эта цифра превышена на 100 голов. Поэтому есть проблемы. И не только в том, чтобы прокормить - прокормить можно, но чтобы не навредить лесу.

И все же, своя ноша не тянет, - говорят специалисты и сотрудника Национального парка. Ведь удалось возобновить такую популяцию. Теперь нужно найти рациональный подход, решить проблему с численностью, чтобы и зверю, и лесу, и аграрию было хорошо.