В Вашингтоне задержали вооружённого мужчину. Он пытался попасть в здание Конгресса

Новости США. В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проехать через КПП недалеко от здания Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пытался попасть на закрытую территорию на машине, однако его пропуск оказался недействительным. Тогда нарушитель заявил, что имеет при себе пистолет. Позже в его автомобиле нашли около 500 патронов. Мужчина задержан.