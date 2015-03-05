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Пьяная белка не смогла найти дорогу в лес – новый хит YouTube

05 марта 2015 14:28
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Новости США. Огромную популярность в Интернете набирает ролик, героиней которого стала голодная белка.

Зверек забрался в заснеженный сад одной из американских семей и опьянел после того, как поел залежавшихся яблок.

Белка изо всех сил пытается перепрыгнуть через установленное в саду ограждение, но постоянно валится с ног. Отчаявшись, зверек начинает скакать на одном месте.

Видео, опубликованное на YouTube, снискало популярность среди пользователей социальных сетей. Правда, далеко не все сочли его забавным и смешным. Некоторые даже предположили, что белку напоили намеренно, чтобы развлечься и происходящее запечатлеть на видео.

Пользователь YouTube:
Взгляните на этот сад! Откуда в нем яблоки, если там все в снегу. Не удивлюсь, если ее напоили специально.

О том, что животные, как и люди, могут пьянеть, мы рассказывали несколько лет назад. Осенью 2012-года пьяные свиристели атаковали жителей Санкт-Петербурга.

Они летали по неровной траектории, врезались в столбы и окна и даже падали прохожим на головы.

Как выяснилось, всему виной – рацион птиц, а, точнее, ягода рябина. Из-за влажности и тепла ягоды перебродили прямо на ветках. Подробнее читайте здесь.

# Приколы # Животные

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