24-летний молодой человек ушел из больницы без сердца, чтобы отпраздновать Рождество дома

Новости США. 24-летний житель американского штата Мичиган Стэн Ларкин, решивший отпраздновать Рождество в кругу семьи, покинул больницу без сердца, так и не дождавшись пересадки жизненно-важного органа.

Операция была назначена на рождественские праздники.

Правда, врачи согласились отпустить молодого человека домой, выдав Ларкину искусственное сердце весом шесть с половиной килограммов.

Прибор имеет форму ящика и умещается в обычный рюкзак. С помощью специальных трубок аппарат присоединяется к внутренним органам мужчины и выполняет работу «мотора».



Врачи говорят, что давно практикуют подобный метод лечения, так как порой ожидание операции может занимать от нескольких месяцев до года. На видео, опубликованном ниже, запечатлено, как выглядит и работает этот прибор.

Стэну Ларкину было 16 лет, когда ему поставили диагноз «врожденный порок сердца». Родители пришли в ужас, началась паника.

Однако спустя четыре года процедур врачи смогли обеспечить Ларкина искусственным органом. С тех пор молодой человек ведет привычный образ жизни и ждет, когда дойдет его очередь получить трансплантат.

В делах сердечных современное оборудование творит настоящие чудеса. В Беларуси операцию на сердце можно сделать за 5 минут без скальпеля в онлайн-режиме. Без разрезов и наркоза.

Совсем недавно это было невозможно, но с приобретением дорогостоящего оборудования страдающие от сердечного недуга получили шанс на выздоровление.

Сложность операции в том, что у пациента в сердце стоит искусственный клапан и для того, чтобы выявить очаг, так называемый субстрат аритмии, женщине нужно периодически вызывать тахикардию. На поиск очага заболевания уходит в среднем 3 часа. На саму же операцию – 5 минут. Подробнее читайте и смотрите здесь.