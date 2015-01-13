Прямой эфир

«Несладкая жизнь» сладкоежки: основные причины зависимости от сладкого

13 января 2015 10:53
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Иногда наша любовь к сладостям - конфетам, шоколаду, тортикам, пончикам, булочкам, становится столь сильна, что больше походит на зависимость. И это неудивительно, ведь они так привлекательны и так приятны на вкус.

Однако жизнь сладкоежки на самом деле не такая уж и сладкая, как может показаться, ведь это злоупотребление сахаром. Помочь справиться с самим собой помогут справиться несколько советов.

Марина Шоломицкая, диетолог:

Существует три типа зависимости от сладкого. В первую очередь, это психологическая зависимость, когда человек просто не может жить без конфет. Второй тип зависимости: недостаток гормона  радости и счастья - серотонина. Третий вид зависимости - различные заболевания: например, сахарный диабет. Необходимо постоянно наблюдаться у врача и лечить это заболевание.

Существуют продукты и вещества, привычки, которые способствуют снижению «сладкой зависимости».

Во-первых, это корица. Она стабилизирует уровень сахара в крови. Всего лишь 1/4 чайной ложки в день поможет сгладить инсулиновые «всплески».

Марина Шоломицкая, диетолог:
Хром влияет на  уровень сахара в крови. При недостатке хрома, у человека могут развиваться «всплески»  - зависимость от сахара.

Бекон с яичницей. Вкусно и полезно. Сахарный баланс будет в норме.

Глубокое дыхание - известный способ преодоления стрессовых ситуаций.

Марина Шоломицкая, диетолог:

При недостатке сна у человека недостаточно вырабатывается серотонина - гормона радости. Поэтому человек начинает употреблять большое количество сахара. Для сладкоежек очень важно высыпаться. Не менее 8 часов в день.

Главное - продержаться на правильном питании три недели. Пока организм отвыкает от сахара.

Будьте здоровы!

# Полезные советы # Здоровье # Консультация врача # Фотофакт

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