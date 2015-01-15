Советы диетолога Ольги Милашевской: как прийти в себя после праздников?

Отдохнули в праздники по полной программе? Много ели и развлекались «на всю катушку»? Новогодняя кутерьма позади. А это значит, что самое время восстановить измученный организм.

Первым делом займёмся разгрузкой пищеварительной системы. И поможет нам в этом благородном деле самая обычная гречка.

Ольга Милашевская, диетолог:

Если вы хотите очиститься после праздников, в этом вам поможет самая обычная гречка. Не только потому, что в ее состав входит множество различных витаминов, микроэлементов, но еще и потому, что гречка богата волокнами, которые очищают кишечник и улучшают процесс пищеварения в целом.

Если вы решили сесть на гречневую диету, то об употреблении сахара и соли стоит забыть. В противном случае - всё пойдёт «насмарку».

Если же гречка вам не по душе, тогда хотя бы прислушайтесь к основным правилам здорового питания.

Ольга Милашевская, диетолог:

Не следует забывать и завтраках. Если вы не голодны, лёгкий перекус в виде каши или мюсли поможет вам настроить организм на нормальную работу и запустит процесс метаболизма.

Для того, чтобы ваш организм как можно быстрее восстановился после новогодних праздников, в течении дня рекомендуется пить достаточное количество жидкости - 1,5 литра. Лучше всего пить обычную воду или зелёный чай.

Ольга Милашевская, диетолог:

Не секрет, что алкоголь опасен обезвоживанием организма. Он расщепляет витамин С, выводит соли калия. Поэтому не забывайте о своевременной детоксикации. В этом вам поможет обычный активированный уголь.

Пополнить запасы калия в организме помогут бананы, курага и кисломолочные продукты.

Отдавая себя безудержному веселью, мы, с одной стороны, - сбрасываем с себя негатив, но с другой - подвергаем нервную систему к новому стрессу. Поэтому после праздников приходит время ее успокоить.

Контрастный душ и обтирание снегом - проверенное средство для укрепления нервной и иммунной систем. И, конечно же, не стоит забывать о пользе прогулок на свежем воздухе.