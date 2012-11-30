Жизнь инвалидов-колясочников в Бресте и Горках: пандусы, ведущие к стене, ступенькам, и без поручней

Новости Беларуси. Пока одни отчитываются о создании в Беларуси инфраструктуры для инвалидов-колясочников, другие, сами инвалиды, ежедневно сталкиваются с ее несовершенством. Так, пандусы в Бресте и Горках вместо того, чтобы решить проблему барьера, его создают. Люди с ограниченными возможностями попросту попадают в «архитектурную» ловушку.

Брестчанка Анжела ежедневно вынуждена преодолевать барьеры. Не только психологически, но и физически. Пять лет назад женщина попала в автомобильную аварию. Итог катастрофы – инвалидное кресло. Сидеть взаперти не намерена, а ходить где угодно, не позволяют условия. Чтобы выйти из подъезда, нужно преодолеть немало препятствий. Более того, уличный пандус по проекту не предусмотрен. Чтобы его установить, потребовалось полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Ермоленко:

Внутренний пандус, который съемный, имеет очень большой уклон, затащить колясочника нереально. Когда мы просили, чтобы инженерная служба пересмотрела устройство, нам сказали, что они сначала сдали этот дом, а потом решили сделать его социальным. Те есть селить сюда инвалидов.

Аналогичные проблемы есть и в Горках. В первом учебном корпусе сельхозакадемии установили пандус, ведущий… в никуда.

Виктор Копыловский, проректор по административно-хозяйственной работе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Делаем подъемы в связи с тем, что нам выделено на капитальный ремонт этого корпуса 10,4 млрд рублей. Затрачено уже 16 млрд. В следующем году опять будет продолжаться финансирование. В следующем году мы закупим подъемники и установим их.

А это пандусы в Бресте. На входе в одну из гостиниц. Только как подняться по нему неясно: ни поручней, ни подъема.

А пандус возле главной площади города появился несколько лет назад. Его предназначение и вовсе неизвестно.

Анжела Миронюк:

Здесь есть пандус, но он один, а дальше – ступеньки. И он сделан так, что спуститься по нем невозможно. Потому что нет ни поручня, и угол очень большой.

Правда, в метрах 10 – хорошая для спуска и подъема дорожка. Но разобраться, какой же путь выбрать изначально, непросто. Вот и попадают люди с ограниченными возможностями в «архитектурную ловушку».

В течении дня корреспонденты СТВ пытались получить хоть какой-то комментарий: кто же является автором этой удивительной конструкции. Но ни горисполком, ни предприятие-заказчик так и не дали ответа. Получается, что за 4 года этой проблемой никто не интересовался. А ведь вот она – под ногами, в центре Бреста.