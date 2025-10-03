Прямой эфир

Новости по тегу #Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству
03 октября 2025 17:44

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству

Горецкая сельхозакадемия отмечает 185-летие – коллектив поздравил Президент
03 октября 2025 07:48

Горецкая сельхозакадемия отмечает 185-летие – коллектив поздравил Президент

Здесь учился Президент! Старейшему аграрному вузу Беларуси исполнилось 185 лет
15 августа 2025 18:29

Здесь учился Президент! Старейшему аграрному вузу Беларуси исполнилось 185 лет

Старейший вуз страны! БГСХА отмечает 185-летие со дня основания
15 августа 2025 07:29

Старейший вуз страны! БГСХА отмечает 185-летие со дня основания

Жизнь инвалидов-колясочников в Бресте и Горках: пандусы, ведущие к стене, ступенькам, и без поручней
30 ноября 2012 17:11

Жизнь инвалидов-колясочников в Бресте и Горках: пандусы, ведущие к стене, ступенькам, и без поручней