Новости по тегу #Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Почти два века назад ныне главный аграрный вуз страны вырос из простой земледельческой школы, которая заложила научные подходы в развитии сельского хозяйства и подготовки профильных кадров.
«Самое главное – вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду», – отметил Александр Лукашенко.
Глава государства – самый знаменитый выпускник академии. В 1985 году будущий Президент Беларуси Александр Лукашенко, уже имея диплом историка, получил в Белорусской сельскохозяйственной академии специальность экономиста.
За годы деятельности академия подготовила тысячи выпускников, среди которых Президент Александр Лукашенко.
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08