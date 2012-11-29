В столичных поликлиниках станут традиционными дни информирования

Новости Минска. Еще один шаг навстречу пациентам. Так столичные поликлиники будут проводить часы информирования. Проект стартует уже в декабре.

В каждый первый вторник месяца минчане смогут обратиться с любыми волнующими вопросами к ведущим специалистам поликлиник. Они не только расскажут о профилактики и лечении какого-либо заболевания, но и, например, о том, как поступить в спорной ситуации.

К слову, медучреждения постоянно осваивают новые формы работы. Это и online-консультации, заказ талонов к врачу через Интернет, выписки из медицинских документов по электронной заявке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.