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В столичных поликлиниках станут традиционными дни информирования

29 ноября 2012 07:00
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Новости Минска. Еще один шаг навстречу пациентам. Так столичные поликлиники будут проводить часы информирования. Проект стартует уже в декабре.

В каждый первый вторник месяца минчане смогут обратиться с любыми волнующими вопросами к ведущим специалистам поликлиник. Они  не только расскажут о профилактики и лечении какого-либо заболевания, но и, например, о том, как поступить в спорной ситуации.

К слову, медучреждения постоянно осваивают новые формы работы. Это и online-консультации, заказ талонов к врачу через Интернет, выписки из медицинских документов по электронной заявке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

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