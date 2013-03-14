Женщина с пятью пересаженными органами родила здорового ребёнка в США

Новости США. 26-летняя Фатима аль-Ансари родила здорового малыша. Уникальный случай произошёл в одной из клиник Майами. Беременность протекала с некоторыми осложнениями, но, по словам медиков, женщина сможет стать матерью ещё не один раз.



Салих Ясин, врач женского центра при госпитале Jackson Memorial Hospital:

То, что Фатима может иметь детей, просто чудо. Мы сильно сомневались, что ее организм и все пересаженные органы смогут перенести тяжесть беременности.

Пять лет назад врачи диагностировали Фатиме серьёзное заболевание. Чтобы спасти ей жизнь, врачи провели операции по трансплантации печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишки.

Представитель больницы, в которой рожала Фатима:

Мы пересмотрели много медицинской литературы, и, по нашим данным, нынешний случай – первый в мире, когда ребенка родила женщина с пятью пересаженными органами.

Держа на руках малютку, женщина не могла сдержать слёз. На пресс-конференции Фатима призналась, что они с мужем уже планируют родить брата для своей дочери.

Напомним ещё один случай, уникальный для мировой медицины: в семье супружеской пары из Техаса появились сразу две пары идентичных близнецов. Подобный шанс выпадает один раз на 70 миллионов. Четыре здоровых малыша появились на свет на 31-й неделе беременности, врачам пришлось сделать Трессе кесарево сечение. Родители назвали малышей по первым четырем буквам английского алфавита. Эйс и Блейн появились на свет весом 1,64 и 1,79 килограмма, а появившиеся минутой позже Кэш и Дилан (Dylan) весили 1,33 и 1,53 килограмма.