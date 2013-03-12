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В Минске стали более эффективно лечить бесплодие

12 марта 2013 19:04
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Новости Беларуси. Еще одна подстанция скорой помощи появится в столице. Ее строительство начнется уже в этом году. Доступнее медицинские услуги станут для жителей Московского и Фрунзенского районов. Вслед за закладкой новой поликлиники в «Брилевичах» планируется возвести новое здание и в Каменной горке.

Не останутся без внимания и будущие мамы. Обновленное родильное отделение на базе 5-й клинической больницы распахнет свои двери в 2014 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Если у нас было в 2008 году эффективного  лечения бесплодия только 7%, то в истекшем году — 20,8%. То есть из ста каждая  двенадцатая раньше могла иметь ребенка, а теперь — каждая пятая. Для нас это важно.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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