В Беларуси операцию на сердце можно сделать за 5 минут без скальпеля в онлайн-режиме

Новости Беларуси. В делах сердечных современное оборудование творит настоящие чудеса. Благодаря новой технике в ближайшее время как минимум сотня человек избавится от аритмии, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Это двадцатая операция по устранению тахикардии. Она проводится без разрезов и наркоза. Совсем недавно это было невозможно, но с приобретением дорогостоящего оборудования страдающие от сердечного недуга получили шанс на выздоровление.

Владимир Макеев, кардиохирург ангиографического кабинета Минского городского центра «Кардиология»:

Операция требует достаточно много времени. В среднем длится 3 часа. Но она не травматичная, то есть не требует разреза грудной клетки и общего наркоза. Она высокотехнологичная. Это перспективное направление. Но расходный материал дорогостоящий. Однако, наше государство взяло на себя обязанность по централизованной закупке расходного материала для этих операций. Если бы это была частная медицина, то, конечно, наши пациенты не могли бы приобрести это все за те деньги, которые тратит государство.

Пациентка не раздумывая согласилась на эту операцию. Через вену в ее сердце хирург вводит специальные электроды. В это время врачи отслеживают операцию на мониторах. Вся информация поступает через электроды в различные области сердца. Мини видеокамера снимает происходящее в онлайн-режиме.

Дмитрий Андрейчик, кардиохирург ангиографического кабинета Минского городского центра «Кардиология»:

На мониторах можно видеть, как пишется поверхностная электрокардиограмма и электрокардиограмма из внутренних отделов сердца, то есть эндограмма. Вся эта информация собирается для того, чтобы выявить очаг, на который мы должны оказать воздействие, чтобы устранить данный вид аритмии.

Сложность операции в том, что у пациентки в сердце стоит искусственный клапан и для того, чтобы выявить очаг, так называемый субстрат аритмии, женщине нужно периодически вызывать тахикардию. На поиск очага заболевания уходит в среднем 3 часа. На саму же операцию - 5 минут.

Дмитрий Андрейчик:

Это новое, наверное самое новое, что существует сегодня в интервенционной кардиологии, электрофизиологии. Такие системы появились недавно. У нас существует система нефлюроскопического картирования «Carto», система «Insede». На данный момент это самые современные системы не только в странах СНГ, но и в мире в целом. Работать на таком оборудовании не только приятно, но и интересно.