Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств
Новости Беларуси. Уникальное совпадение. Сразу три пары двойняшек поступили на одну специальность в Молодечненскую гимназию-колледж искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Совершенно случайно они попали и в одну группу. Ребята – будущие живописцы.
Близнецы всегда привлекали внимание общества, ведь от них невозможно оторвать глаз. К таким людям постоянно возникает множество вопросов. Но сами ребятами не считают этот случай уникальным.
Дизайном одежды хочу заниматься.
– Мне кажется, что я более добрый, чем Леша.
С детства увлекаемся рисованием, это наше хобби.
Дарья Дебчинская, учащаяся гимназии-колледжа искусств:
Мы вообще разные очень. Родители нас всегда отличали, мы не были как близнецы никогда. У нас всегда разная техника: у Саши все более нежно, а у меня поярче.
Такой случай в гимназии не первый.
Как их различают преподаватели и одногруппники – подробнее в видеоматериале.