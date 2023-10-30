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Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств

30 октября 2023 17:48
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Новости Беларуси. Уникальное совпадение. Сразу три пары двойняшек поступили на одну специальность в Молодечненскую гимназию-колледж искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Совершенно случайно они попали и в одну группу. Ребята – будущие живописцы.

Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств-1

Близнецы всегда привлекали внимание общества, ведь от них невозможно оторвать глаз. К таким людям постоянно возникает множество вопросов. Но сами ребятами не считают этот случай уникальным.

Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств-4

Дизайном одежды хочу заниматься.
– Мне кажется, что я более добрый, чем Леша.

Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств-7


С детства увлекаемся рисованием, это наше хобби.

Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств-9

Дарья Дебчинская, учащаяся гимназии-колледжа искусств:
Мы вообще разные очень. Родители нас всегда отличали, мы не были как близнецы никогда.  У нас всегда разная техника: у Саши все более нежно, а у меня поярче.

Такой случай в гимназии не первый.

Как их различают преподаватели и одногруппники – подробнее в видеоматериале.

# Молодежь Беларуси # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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