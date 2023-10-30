Сразу 3 пары близнецов поступили в Молодечненскую гимназию-колледж искусств

Новости Беларуси. Уникальное совпадение. Сразу три пары двойняшек поступили на одну специальность в Молодечненскую гимназию-колледж искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Совершенно случайно они попали и в одну группу. Ребята – будущие живописцы.

Близнецы всегда привлекали внимание общества, ведь от них невозможно оторвать глаз. К таким людям постоянно возникает множество вопросов. Но сами ребятами не считают этот случай уникальным.

Дизайном одежды хочу заниматься. – Мне кажется, что я более добрый, чем Леша.

С детства увлекаемся рисованием, это наше хобби.

Дарья Дебчинская, учащаяся гимназии-колледжа искусств:

Мы вообще разные очень. Родители нас всегда отличали, мы не были как близнецы никогда. У нас всегда разная техника: у Саши все более нежно, а у меня поярче.

Такой случай в гимназии не первый.